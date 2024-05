Sceny po finale Pucharu Polski. Nie uwierzysz, co zrobili kibice Wisły [WIDEO]

Ten finał Pucharu Polski zostanie zapamiętany na długo. W końcu niezwykle rzadko zdarza się, aby I-ligowiec dotarł do finału, a następnie zgarnął trofeum. W czwartek 2 maja tej sztuki dokonała Wisła Kraków. Zespół prowadzony przez Alberta Rude wygrał 2:1 z Pogonią Szczecin, choć nie obyło się bez kontrowersyjnych decyzji sędziowskich. Przede wszystkim chodzi o przeciągnięcie doliczonego czasu gry oraz potencjalny rzut karny dla Pogoni z końcówki dogrywki.

Tak zachowali się kibice Wisły. Piękny gest

Na szczęście żadnych kontrowersji nie było w jednej kwestii - zachowania kibiców. Fani obu drużyn pokazali się z kapitalnej strony. Nie byliśmy świadkami wzajemnych wyzwisk i obelg skierowanych w stronę rywali. "Na trybunach było prawdziwe święto, Wisła wspierała Wisłę, Pogoń wspierała Pogoń, bez wyzwisk i agresji. Do tego pełno dzieciaków. Oby jak najwięcej takich meczów" - podsumował Sebastian Staszewski z TVP Sport.

Takie obrazki oglądaliśmy zarówno podczas samego meczu, jak i po jego zakończeniu, kiedy oba zespoły odbierały medale. Piłkarze Pogoni z pewnością liczyli na krążki innego koloru, do których dołożyliby upragniony puchar. Mimo to musieli wyjść i odebrać "nagrodę pocieszenia". W tym momencie kibice Wisły Kraków wykazali się wielkim szacunkiem do przeciwników, co zarejestrowała Justyna Krupa z WP SportoweFakty. Zespół ze Szczecina był oklaskiwany także przez fanów z Krakowa.

Takie obrazki cieszą szczególnie dlatego, że przed meczem obawiano się m.in. o kibiców Wisły, którzy nie są wpuszczani na stadiony innych drużyn w meczach I ligi. Wszystko przez niektóre skandaliczne, bandyckie zachowania kiboli. Tym razem krakowscy fani pokazali, że zdrowy doping zespołu nie jest im obcy. - Wisła udowodniła, że nie ma powodu, żeby nie wpuszczać jej na stadiony w I lidze. Przyjechało 20 tysięcy jej kibiców i nic złego się nie działo, wszystko przebiegło w takiej normalnej atmosferze - mówił Szymon Janczyk z Weszło.

Za to kibice Pogoni Szczecin mieli pretensje, ale tylko do swojej drużyny, która na własne życzenie przegrała czwartkowy finał. Po ostatnim gwizdku padło kilka gorzkich słów. - Ile można? Ile razy mamy mówić, że nic się nie stało? Mój ojciec mówił i mój dziadek. Wch*j się dziś stało! Z kim wy dziś przegraliście? Z Wisłą? Z 6. drużyną w 1. lidze? Co jeszcze przegracie? - mówili do piłkarzy ustawionych tuż przed trybunami, co relacjonował Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl.

Finalnie Wisła dołożyła do gabloty piąty Puchar Polski. Teraz ekipa Alberta Rude będzie walczyła o powrót do ekstraklasy.