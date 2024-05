Sukces Wisły rozchodzi się po świecie! W tym kraju ich kochają. "Historyczny puchar"

- Myślę, że wiele osób było zdziwionych, że to my kontrolowaliśmy ten mecz. Mieliśmy więcej sytuacji, dominowaliśmy, ale takie było nastawienie już na odprawach przedmeczowych. Wiedzieliśmy, że można Pogoń zdominować; że nie lubi bronić. I to się udało - mówił w pomeczowym wywiadzie kapitan Wisły Alan Uryga. Zespół z Krakowa odniósł sensacyjne zwycięstwo z Pogonią Szczecin w finale Pucharu Polski. A przecież niemal do ostatnich sekund przegrywał 0:1.

Wisła dokonała niemożliwego. Hiszpanie komentują

W ostatnich sekundach doliczonego czasu gry do wyrównania doprowadził Eneko Satrustegui, a na początku dogrywki gola na 2:1 strzelił Angel Rodado. Rozbita Pogoń nie zdołała się już podnieść. Co łączy obu wymienionych piłkarzy? Hiszpańska narodowość! Nie od dziś wiadomo, że w ostatnim czasie w Wiśle Kraków powstała pewnego rodzaju hiszpańska kolonia, na czele której stoi Albert Rude.

Oprócz niego w krakowskim zespole występuje wielu jego rodaków: Alvaro Raton, David Junca, Marc Carbo, Joan Roman, Jesus Alfaro, Miki Villar, Angel Baena oraz wspomniani Satrustegui i Rodado. W czwartkowym finale czterech z nich pojawiło się w podstawowej jedenastce, a aż trzech weszło z ławki rezerwowych. Koniec końców na murawę nie wybiegło tylko dwóch - bramkarz Alvaro Raton oraz kontuzjowany Junca.

Ostatecznie to Hiszpanie zapewnili swojej drużynie wielki triumf. To sprawiło, że sukces polskiego klubu doceniły także media z Półwyspu Iberyjskiego. Tuż po meczu na łamach "Marki" pojawił się obszerny artykuł, w którym opisano wszystko to, co działo się w czwartkowym finale. "Historyczny puchar dla Hiszpańskiej Wisły! Niech żyje Wisła! - czytamy w tytule i pierwszym zdaniu. Dziennikarze prestiżowej gazety skupili się przede wszystkim na pochwałach dla swoich rodaków. "Satrustegui wykorzystał szansę, a Rodado wykończył robotę… i "Hiszpańska Wisła" odniosła historyczny sukces na oczach 47 506 widzów zgromadzonych na Stadionie Narodowym" - napisano.

Nie zapomnieli jednak o całym zespole. "Wisła ani razu nie straciła kontroli gry, najlepsze co można powiedzieć to to, że tej różnicy poziomów nie było nawet widać przez cały mecz. Ale do 99. minuty problemem była skuteczność" - podkreślano, doceniając Wisłę Kraków za to, że jako I-ligowiec nie odstawała poziomem od czołowego zespołu ekstraklasy.

Mianem "Hiszpańskiej Wisły" polski klub został określony także przez portal cope.es, gdzie skupiono się przede wszystkim na poziomie rozgrywkowym, na którym występują krakowianie. "Zwycięstwo godne odnotowania. Jest to zespół grający w pierwszej lidze polskiej. Na cztery kolejki do zakończenia rozgrywek ligowych Wisła zajmuje piąte miejsce w lidze i ma trudności z awansem na dwie pierwsze pozycje. Awans do play-offów zależy od niej samej" - czytamy. Jak widać, Hiszpanie cieszą się z sukcesu swoich piłkarzy przebywających "na emigracji".