Wisła Kraków rozbiła bank. Gigantyczna kasa za zdobycie Pucharu Polski

Wisła Kraków sensacyjnie sięgnęła po Puchar Polski. W finale pierwszoligowiec od 75. minuty przegrywał 0:1 z Pogonią Szczecin, ale w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry doprowadził do wyrównania. A trzy minuty po rozpoczęciu dogrywki na 2:1 trafił Angel Rodado. Był to gol na wagę tytułu.

Tyle Wisła Kraków zarobiła za zdobycie Pucharu Polski. Astronomiczna kwota

Dla Wisły to pierwszy triumf w tych rozgrywkach od 2003 r. i pierwsze trofeum od 2011 r. Jednocześnie jest to pierwszy przypadek od sezonu 1995/96, gdy Puchar Polski zdobyła drużyna spoza najwyższej klasy rozgrywkowej (poprzednim był Ruch Chorzów). A w przyszłym sezonie krakowianie będą reprezentować Polskę w eliminacjach Ligi Europy.

Krakowianie dokonali wielkiego wyczynu, który zostanie odpowiednio nagrodzony. Dla triumfatora rozgrywek PZPN przewidział premię finansową w wysokości aż 5 mln złotych. To ogromne pieniądze zwłaszcza dla klubu występującego w I lidze. Jarosław Królewski, właściciel i prezes klubu, wspominał, że każdy rok poza ekstraklasą wiąże się ze stratą w wysokości 10-12 mln zł.

Ogromny niedosyt może za to odczuwać Pogoń, która była faworytem finału i miała wielką szansę na zdobycie pierwszego w historii trofeum. Niewielkim pocieszeniem będzie dla niej premia finansowa w wysokości 760 tys. zł. To niemal siedem razy mniej niż dostanie Wisła.

Nagrody finansowe w Pucharze Polski 2023/2024:

triumfator - 5 milionów złotych

finalista - 760 tysięcy złotych

półfinał - 380 tysięcy złotych

ćwierćfinał - 190 tysięcy złotych

1/8 finału - 90 tysięcy złotych

1/16 finału - 45 tysięcy złotych

I runda - 15 tysięcy złotych

Co zaskakujące, piłkarze Wisły na razie nie mają co liczyć na dodatkową gratyfikację. Królewski zdradził, że nagrodzi ich dopiero wtedy, gdy uda im się zrealizować wszystkie postawione przed nimi cele. - Winner takes it all (tłum. zwycięzca bierze wszystko), czyli interesują mnie tylko dwa cele – premie będą wówczas, gdy będzie i awans, i Puchar Polski - wyjaśnił.