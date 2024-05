Efektowne oprawy na finale Pucharu Polski. Robią wrażenie

Starcie jednej z najlepszych drużyn ekstraklasy z drużyną, która o powrót do tej ekstraklasy zaciekle walczy - w finale Pucharu Polski spotkały się Pogoń Szczecin i Wisła Kraków. Choć tym razem na Narodowym nie było Legii Warszawa, bilety na ten mecz i tak wyprzedały się błyskawicznie, a zainteresowanych było zdecydowanie więcej niż miejsc na największym stadionie w Polsce.

Nawiązania do historii i klubowego hymnu. Efektowne oprawy na finale Pucharu Polski

Na Narodowym zjawiło się po ponad 20 tysięcy kibiców obu zespołów, więc nie mogło zabraknąć także opraw z obu stron. Wisła Kraków połączyła kartoniadę z sektorówką, nawiązując do historii Pucharu Polski, a dokładniej do faktu, że to właśnie "Biała Gwiazda" wygrała pierwszą edycję PP. Miało to miejsce dokładnie 98 lat temu, w 1926 roku, gdy zespół z Krakowa pokonał w finale Spartę Lwów 2:1 po golach Władysława Kowalskiego oraz Henryka Reymana.

Na sektorówce znalazły się właśnie podobizny zdobywców pierwszego Pucharu Polski. "Pierwsi zdobywcy pucharu" - brzmiało hasło oprawy.

W drugiej połowie kibice Wisły przypomnieli, że są fundamentem swojego klubu.

Pogoń Szczecin z kolei nawiązała do klubowego hymnu, prezentując oprawę pod hasłem "W naszych sercach Pogoń jest". Kartoniada z kolei zawierała pierwsze litery z nazwy klubu "Pogoń Szczecin" oraz datę powstania klubu ze Szczecina.

Pod koniec pierwszej połowy "Portowcy" zaprezentowali kolejną oprawę, w której pojawiły się także materiały pirotechniczne. Hasło "Nasz charakter siłą jest" jest kolejnym wersem ich hymnu klubowego.

Relacja na żywo z finału Pucharu Polski pomiędzy Wisłą Kraków oraz Pogonią Szczecin trwa pod tym linkiem.