Jest komunikat policji ws. finału Pucharu Polski. Nerwowo pod Narodowym

Finał tegorocznego Fortuna Pucharu Polski zapowiada się arcyciekawie. Naprzeciwko siebie staną Pogoń Szczecin oraz walcząca o awans do Ekstraklasy Wisła Kraków. Na Stadionie Narodowym zapowiada się prawdziwe piłkarskie święto, choć jeszcze kilka dni temu nic nie wskazywało na to, że tak się stanie. Wszystko przez to, że kibice obu drużyn grozili bojkotem meczu. O szczegółach opowiadał Mateusz Borek w Kanale Sportowym. - Dotarliśmy do pisma, jakie Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy" wystosowało do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wynika z niego, że fani ze Szczecina mogą nie wejść na trybuny Stadionu Narodowego w nadchodzącym finale Pucharu Polski. Podobne działania zapowiadają kibice Wisły Kraków - mówił dziennikarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tą policją podczas finału Pucharu Polski? "Dziwnie nerwowa atmosfera"

Zamieszanie trwało kilka dni przez to, że kibicom nie spodobała się informacja o obecności policji w strefie przyjęcia fanów pod sektorami. Potem portal meczyki.pl przekazał, że doszło do porozumienia w stykowych kwestiach, takich jak obecność policji przy kontroli opraw meczowych.

Komunikat policji przed meczem Pucharu Polski

W środę, 1 maja Komenda Stołeczna Policji wydała oświadczenie, w którym poinformowała, w jaki sposób zadba o bezpieczeństwo zarówno wokół stadionu, jak i na drogach prowadzących na PGE Narodowy.

- W zabezpieczenie dzisiejszych wydarzeń zaangażowani będą policjanci różnych komórek, w tym: prewencji i ruchu drogowego, a także Zespołu Antykonfliktowego KSP, którego zadaniem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Na ulicach pojawi się więcej patroli policyjnych, które nadzorem obejmą zarówno trasy dojazdowe na stadion, rejony dworców oraz przystanków transportu publicznego. Policjanci ruchu drogowego będą wskazywać trasy alternatywne oraz kierować na wyznaczone parkingi gości, którzy przyjechali własnymi pojazdami - czytamy na oficjalnej stronie.

- Funkcjonariusze zarówno umundurowani, jak i nieumundurowani będą monitorować tereny przyległe do Stadionu Narodowego oraz pilnować, aby nie doszło do zakłócenia porządku publicznego. Funkcjonariusze będą zdecydowanie reagować na wszystkie przypadki łamania prawa. Jednocześnie jesteśmy przygotowani, aby tam, gdzie będzie to potrzebne udzielać pomocy potrzebującym. Policja będzie utrzymywać bezpośredni kontakt z pozostałymi służbami zaangażowanymi w zabezpieczenie tego wydarzenia. Z uwagi na dużą liczbę uczestników oraz warunki pogodowe policjanci będą dodatkowo przygotowani, aby udzielać pomocy potrzebującym oraz osobom starszym - dodano.

Kierowcy i mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami drogowymi oraz zmianami w komunikacji miejskiej. Po zakończonym meczu planowany na godzinę 17:30 zostanie zamknięcie dla ruchu ciągu Aleje Jerozolimskie - most Poniatowski.

Finał Pucharu Polski między Pogonią Szczecin a Wisłą Kraków odbędzie się w czwartek o godzinie 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.