PZPN ogłosił sędziego finału Pucharu Polski i się zaczęło. "To jest dramat"

W czwartek zakończy się 70. edycja Pucharu Polski. W finale, który odbędzie się na Stadionie Narodowym, dojdzie do starcia między Pogonią Szczecin a Wisłą Kraków. Pogoń ma szansę na pierwszy puchar w historii klubu, a po raz ostatni w finale grała w sezonie 09/10, gdzie przegrała 0:1 z Jagiellonią Białystok. Wisła wygrywała Puchar Polski czterokrotnie, co czyni ją czwartym najbardziej utytułowanym zespołem w tych rozgrywkach. Wisła Kraków wygrała krajowy Puchar w sezonie 02/03, pokonując 3:1 Wisłę Płock w finałowym dwumeczu.

W ostatnich dniach szczególnie głośno było wokół potencjalnego bojkotu finału Pucharu Polski przez kibiców Wisły i Pogoni. To miało związek z obecnością policji w strefie przyjęcia fanów pod sektorami, co nie spodobało się fanom. "Procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie meczu zostały opracowane na podstawie ogólnych przepisów prawa" - poinformował Tomasz Kozłowski, rzecznik prasowy PZPN.

Potem portal meczyki.pl przekazał, że doszło do porozumienia w stykowych kwestiach, takich jak obecność policji przy kontroli opraw meczowych. "Obecność policjantów będzie dyskretna, a ich podstawowym obowiązkiem będzie zapewnienie bezpieczeństwa stewardom" - mogliśmy przeczytać w artykule. A kto poprowadzi finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym?

Burza po ogłoszeniu sędziego finału Pucharu Polski. "Ale żeście ekipę zmontowali"

Arbitrem finału Pucharu Polski będzie Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. To będzie dla niego 21. spotkanie w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Do tej pory dwukrotnie odpowiadał za mecze Wisły w I lidze, odpowiednio przeciwko Motorowi Lublin (4:1) i Miedzi Legnica (2:0). W Ekstraklasie nie miał jednak okazji do sędziowania meczu z udziałem Pogoni Szczecin. W Pucharze Polski Kwiatkowski sędziował mecze GKS-u Katowice z Górnikiem Zabrze (0:4), ŁKS-u z Rakowem Częstochowa (2:0) i Piasta Gliwice z Rakowem (3:0).

Wybór sędziego na finał Pucharu Polski nie spodobał się kibicom obu drużyn, czemu dali upust w mediach społecznościowych. "Czy wy jesteście normalni?", "Na mecz finałowy dajecie sędziego, który ewidentnie nie potrafi w mecze o stawkę", "ale będzie widowisko", "Dolewacie oliwy do ognia", "Ale żeście ekipę zmontowali", "dramat", "to jest żart", "to jeden z najsłabszych sędziów w lidze" - to część z opinii kibiców i internautów na portalu X.

Podczas finału Pucharu Polski Kwiatkowskiemu na linii będą pomagać Kamil Wójcik i Tomasz Niemirowski. Wojciech Myć będzie sędzią technicznym, a na VAR-ze pojawi się duet Bartosz Frankowski - Paweł Pskit. - Nominacja do prowadzenia finału Pucharu Polski jest dla sędziów czymś szczególnym. To wyraz uznania i wyróżnienie za wieloletnią pracę. Kwiatkowski i pozostali członkowie jego zespołu w pełni na to zasłużyli. Oni gwarantują wysoki poziom sędziowania i sprawdzą się w tym meczu - poinformował Tomasz Mikulski, Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN.

Finał Pucharu Polski między Pogonią Szczecin a Wisłą Kraków odbędzie się w czwartek o godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.