Jarosław Królewski ostro o działaniu przeciwko Wiśle Kraków. "To wypaczenie sportu"

Już w czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się finał Pucharu Polski, w którym pierwszoligowa Wisła Kraków zmierzy się z Pogonią Szczecin. "Biała Gwiazda" będzie wspierana w tym spotkaniu przez kilkanaście tysięcy swoich kibiców. Jak dobrze od dłuższego czasu wiadomo, nie jest to w tym sezonie norma, bowiem ze względu na konflikty kibicowskie kolejne kluby I ligi nie wpuszczają na swoje stadiony fanów z Krakowa.

Jak się okazuje, podobnie będzie także w kluczowym meczu końcówki sezonu I ligi, w którym Wisła Kraków zagra na wyjeździe z GKS Katowice. To spotkanie pomiędzy dwoma klubami strefy barażowej odbędzie się w przedostatniej, 33. kolejce - 18 maja o godzinie 17:30.

Do tej sprawy w programie Sport.pl Live odniósł się prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski, który nazwał to "wypaczeniem sportu".

- Dzisiaj wiemy, że za każdym razem znajdują się jakieś powody, by kibice Wisły nie mogli wejść na stadion. GKS Katowice także odmówił przyjęcia naszych kibiców w bardzo ważnym meczu, który może decydować o awansie czy miejscu w barażach. Kibice z Krakowa nie mogą podjechać godzinę do Katowic, by wspierać swój zespół - stwierdził Królewski, który wyraził swoje niezadowolenie, że jego zdaniem media za mało uwagi poświęcają temu problemowi.

- Dla mnie to jest wypaczenie sportu i trudno, żebym się nie denerwował oraz przechodził obok tego spokojnie. W trakcie Pucharu Polski zareagowaliśmy mocniej, ale mija drugi czy trzeci wyjazd od tamtego momentu i nikt się nie zajmuje tym, że kibice Wisły nie mogą jeździć na mecze swojej drużyny. Moja decyzja była więc dobra, aczkolwiek zainteresowanie całą sprawą nie trwało zbyt długo - dodał.

Jak się jednak okazuje, nawet PZPN miał w tym sezonie związane ręce w tej sprawie. - Ta sprawa musi zostać uporządkowana w przyszłości na poziomie uchwał PZPN, bo w trakcie sezonu PZPN również ma związane ręce w tym zakresie. Nie jest to miłe oglądać mecze drużyny, która nie jest wspierana przez swoich kibiców na stadionie rywala, gdy Wiślacy jeździli bardzo często w dobrej liczbie, będąc dwunastym zawodnikiem zespołu - powiedział Jarosław Królewski.

Prezes Wisły Kraków został zapytany o swoją reakcję po wygranym półfinale Pucharu Polski z Piastem Gliwice (2:1), gdy zagroził wprost, że jeśli kibice "Białej Gwiazdy" nie będą mogli wejść na Stadion Narodowy, to i drużyna Alberta Rude nie wyjdzie na boisko.

- Nie mam wątpliwości i nie pierwszy raz mówię, że z perspektywy czasu zrobiłbym podobnie. Podkreślam też, że nie była to walka z panem Kuleszą i PZPN-em czy kimś personalnie, tylko dość twarda reakcja na kolejne transparenty, które pojawiały się tuż po naszym wygranym półfinale - zaznaczał Królewski.

Również tu pojawiły się pretensje do dziennikarzy. - Szkoda, że nie zajmujecie się tymi transparentami, tylko moimi słowami o tym, że Wisła Kraków chciała zwrócić uwagę, że jej kibice nie są wpuszczani na mecze przez wiele kolejek. To z kolei nie było przedmiotem większej dziennikarskiej dysputy. Dopiero po moich słowach zaczęto się zajmować tym, co znajdowało się na tych transparentach, służących do lobbingu, aby kibice Wisły nie obejrzeli tego finału. Gdy widzę takie pomysły, jak ten kibiców Legii, aby w trakcie meczu zorganizować przemarsz, to tylko utwierdzam się w przekonaniu, że moja decyzja była bardziej niż słuszna - podsumował.

Finał Pucharu Polski Wisła Kraków - Pogoń Szczecin odbędzie się w czwartek 2 maja o godzinie 16:00 na PGE Narodowym w Warszawie. Relacja na żywo na Sport.pl.