Jest komunikat Wisły ws. finału Pucharu Polski. Można było się tego spodziewać

Wisła Kraków jest absolutną rewelacją tegorocznego Pucharu Polski. Choć klub od dawna jest pogrążony w kryzysie i drugi sezon z rzędu spędza w I lidze, właśnie dotarł do wielkiego finału. Ta sztuka nie udawała się mu przez 16 lat, a na wygraną w Pucharze Polski czeka aż 21. Wisła w ćwierćfinale pokonała ekstraklasowy Widzew Łódź, a w środowym półfinale Piasta Gliwice 2:1. Piękny sen przerwała jednak kwestia potencjalnego wykluczenia jej kibiców.

Finał Pucharu Polski bez kibiców Wisły? Kara za dawne grzechy

Okazuje się, że teoretycznie fani Wisły nie powinni mieć prawa wstępu na trybuny Stadionu Narodowego na finał z Pogonią Szczecin, który odbędzie się 2 maja. To efekt kary, jaka ciąży na nich po incydentach w Lublinie z ubiegłego sezonu. Z powodu zamieszek na trybunach podczas meczu z Motorem PZPN zabronił uczestnictwa kibicom Wisły w dwóch kolejnych spotkaniach wyjazdowych w Pucharze Polski. Problem w tym, że wszystkie mecze w tej edycji rozgrywek krakowski zespół rozgrywał u siebie i cały czas kary nie odbył.

Wokół sprawy rozpętała się olbrzymia burza. Prezes klubu Jarosław Królewski przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce w 2017 r. Z powodu kary w finałowym meczu na stadion nie powinni wejść kibice Lecha Poznań. Wówczas PZPN się ugiął i im na to pozwolił. Takiego samego potraktowania oczekuje również Królewski. Zagroził nawet, że w przeciwnym wypadku odda mecz walkowerem. "Wisła Kraków nie zagra w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym jeśli nasi kibice nie pojawią się na stadionie. Cały sezon kibice Białej Gwiazdy są dyskryminowani, nie mogąc uczestniczyć w meczach swojej drużyny" - napisał w portalu X.

Co z wyjazdem kibiców Wisły na finał Pucharu Polski? Oto komunikat klubu

Teraz na stronie internetowej klubu pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie. "Wisła Kraków SA zwróciła się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z wnioskiem o zawieszenie kary w postaci zakazu wyjazdu zorganizowanych grup kibiców nałożonej na klub po meczu FORTUNA Pucharu Polski rozegranym w Lublinie. Finał tych rozgrywek - do którego awansował zespół Białej Gwiazdy - stanowić będzie prawdziwe piłkarskie święto, a prawo do udziału w tym wydarzeniu mają fani obu zespołów" - czytamy.

"W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Polski Związek Piłki Nożnej klub niezwłocznie poinformuje o dystrybucji biletów uprawniających do udziału w finale FORTUNA Pucharu Polski, który rozegrany zostanie 2 maja na Stadionie Narodowym" - zakończono. Teraz pozostaje czekać na decyzję PZPN.