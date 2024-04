Miliarder przejmie Wisłę Kraków?! To jeden z najbogatszych Polaków. "Szalony człowiek"

Wisła Kraków drugi sezon z rzędu walczy o powrót do ekstraklasy. Co prawda, w I lidze drużynie Alberta Rude zdarzają się niezrozumiałe wpadki, jak chociażby porażka 2:3 z Chrobrym Głogów, jednak w Pucharze Polski krakowski klub jak na razie nie ma sobie równych. Już ogranie Widzewa Łódź w ćwierćfinale rozgrywek było niemałym osiągnięciem. Ale na tym się nie skończyło. Wisła poszła za ciosem i środę na własnym stadionie w meczu o finał ograła 2:1 Piasta Gliwice.

Legendarny właściciel wróci do Wisły? Wymowne słowa Królewskiego

Już po 48 sekundach gospodarze prowadzili 1:0 po golu Szymona Sobczaka. W pierwszej połowie do siatki trafił jeszcze Jesss Alfaro, dzięki czemu Wisła schodziła do szatni z dwubramkowym prowadzeniem. Po przerwie goście nawiązali kontakt po golu Ariela Mosóra, jednak to nie wystarczyło. Po ostatnim gwizdku to Krakowianie mogli cieszyć się z awansu do finału Pucharu Polski, który ostatni raz wygrali w 2003 roku, pokonując Wisłę Płock.

Na honorowej loży stadionu im. Henryka Reymana pojawił się Bogusław Cupiał - polski przedsiębiorca, który w latach 1997-2016 rządził klubem. Wówczas Wisła osiągała największe sukcesy w historii. Obecnie jego majątek szacuje się na 8,17 mld zł, przez co plasuje się na piątym miejscu w rankingu najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". W ostatnim czasie majątek Cupiała wzrósł aż o 273 proc. W jego towarzystwie na meczu Wisły przebywał również Maciej Skorża. Były trener japońskiej Urawy Reds był szkoleniowcem krakowskiej drużyny w latach 2007-2010.

Czy obecność Bogusława Cupiała na trybunach Wisły Kraków w arcyważnym meczu z Piastem była przypadkowa? W wywiadzie dla Polsatu Sport o jego potencjalnym powrocie do klubu wypowiedział się aktualny prezes Jarosław Królewski. - Myślę, że dzisiaj ma bardzo dobre chwile w swojej loży prezydenckiej. Byłem u niego już. Natomiast odnośnie ewentualnego powrotu do Wisły zostawmy jemu decyzję. Ja nigdy nie mogę odpowiadać za to, co ma w głowie - powiedział, po czym dodał, że przyszłość może przynieść różne scenariusze.

- Myślę, że jest na tyle fajnym i szalonym jak ja człowiekiem, że różne rzeczy mogą się w przyszłości wydarzyć. Natomiast nie jestem Bogusławem Cupiałem, proszę jego pytać. Dziś powiedział, że bardzo się cieszy z obecności na stadionie Wisły. Był z nim trener Maciej Skorża, więc myślę, że mają tam dobrą imprezę - uzupełnił Królewski.

Teraz Wisłę Kraków czeka mecz o triumf w Pucharze Polski. 2 maja zespół Alberta Rude w finale zagra z Pogonią Szczecin.