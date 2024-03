Widzew opublikował oświadczenie. Stracił "prawie milion złotych"

Widzew Łódź do końca walczył o powtórzenie meczu z Wisłą Kraków w ćwierćfinale Pucharu Polski. Zespół przegrał na wyjeździe 1:2 i odpadł z rozgrywek w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Zdaniem wielu ekspertów sędzia popełnił błąd przy bramce wyrównującej dla Wisły w szóstej minucie doliczonego czasu drugiej połowy. Wówczas na pozycji spalonej znajdował się Igor Łasicki, który utrudniał interwencje bramkarzowi przy strzale Angela Rodado. Arbiter jednak gola uznał i po chwili zarządził dogrywkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe centrum technologiczne polskich skoków. Specjalne laboratorium w Krakowie

Nie będzie powtórki meczu Widzewa w Pucharze Polski. Jest reakcja na decyzję PZPN. "Prawie milion złotych..."

W niej Wisła strzeliła po raz kolejny i to ona weszła do półfinału. Widzew nie mógł się z tym pogodzić i wniósł wniosek o powtórzenie meczu. W czwartek Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN zdecydowała jednak, że do powtórki nie dojdzie. Do sprawy odniosła się już ekipa Widzewa.

Na stronie internetowej klubu pojawiło się specjalne oświadczenie. - Informujemy, że klub przyjmuje do wiadomości decyzję Komisji i czeka na jej uzasadnienie. W efekcie błędu sędziowskiego, potwierdzonego stanowiskiem Kolegium Sędziów PZPN, wypaczony został wynik spotkania. W efekcie Widzewa nie ma dzisiaj w półfinale Fortuna Pucharu Polski, a klub poniósł konsekwencje sportowe, wizerunkowe i finansowe - czytamy m.in.

O tym, ile faktycznie zespół stracił na decyzji PZPN, mówił w Kanale Sportowym Michał Rydz, prezes Widzewa. - Konsekwencje są policzalne. To prawie milion złotych przy założeniu, że gramy u siebie. To nie przychód, a czysty zysk. To są konkretne liczby, które możemy podać - tłumaczył.

Jak informowaliśmy na Sport.pl, odrzucenie wniosku było nieuchronne. Wszystko przez zapis w regulaminie Pucharu Polski: "Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu".

Widzew Łódź przegrał bitwę. Teraz apeluje: "PZPN musi zacząć działać"

Władze Widzewa w oświadczeniu podkreśliły także, że odniosły swego rodzaju sukces. A to dlatego, że udało im się wywołać ogólnopolską dyskusję na temat sędziowania i podejmowania działań w podobnych przypadkach. - Doprowadziliśmy do sytuacji, w której nie usprawiedliwiamy błędów, a kluczowe sportowe media w kraju dyskutują o problemie. Teraz kluczem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań. Widzew wysłał jasny i mocny sygnał - PZPN musi zacząć działać. Jeśli sytuacja się nie zmieni, kontrowersje będą wpływać na kluczowe rozstrzygnięcia, a na tym ucierpią wszyscy - kibice, sponsorzy, kluby czy same rozgrywki - powiedział cytowany w komunikacie prezes klubu, Michał Rydz.

Prezes oczekuje także, że sytuacja stanie się przyczynkiem do wprowadzenia zmian. - Chciałbym, aby ta dyskusja trwała i pozwoliła wypracować plan działania. Uważam, że potrzebne są konkrety: zmiany w regulaminie Pucharu Polski chroniące uczestników w przypadku błędów wpływających na wynik - dodał.