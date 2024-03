Ćwierćfinał Pucharu Polski powtórzony?! Prezes Widzewa wyciągnął asa z rękawa

Bardzo emocjonujące, ale i bardzo kontrowersyjne było środowe spotkanie Wisły Kraków z Widzewem Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski. Gospodarze, którzy ostatecznie wygrali 2:1 po dogrywce, do remisu doprowadzili w 19. minucie doliczonego czasu do drugiej połowy!

Wielkie emocje wzbudziła bramka zdobyta przez wiślaków. To dlatego, że Igor Łasicki był na pozycji spalonej i odniósł z niej korzyść, ponieważ utrudniał interwencję Mateuszowi Żyrze. "Uważam, że sędziowie powinni odgwizdać spalonego" - ocenił ekspert Łukasz Rogowski. Wtórował mu były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski, według którego była to "zdumiewająca i bulwersująca decyzja" arbitra Damiana Kosa.

Widzew złożył protest, domagając się powtórzenia meczu. Chociaż szanse na to są nieduże, to łodzianie mają mocne argumenty. I nie chodzi tylko o błąd sędziego. Widzew, składając protest w PZPN, powołał się na niedawną sytuację z ligi belgijskiej.

23 grudnia Anderlecht wygrał u siebie z Genkiem 2:1 w ligowym szlagierze. Wynik meczu został jednak anulowany, a spotkanie zostanie rozegrane od nowa. Wszystko przez sytuację z 23. minuty, w której sędzia nie uznał gola na 1:0 dla gości.

Zaczęło się od tego, że rzutu karnego dla Genku nie wykorzystał Bryan Heynen. Sekundy później skuteczną dobitką popisał się jednak Yira Sor. Sędzia nie uznał gola po analizie VAR, która wykazała, że Nigeryjczyk za wcześnie wbiegł w pole karne.

W czym więc problem? W tym, że sędzia w trakcie analizy nie zauważył, że w pole karne Anderlechtu za wcześnie wbiegł nie tylko Sor, ale też dwóch obrońców gospodarzy. Według przepisów w takiej sytuacji gol dla Genku powinien zostać uznany.

Prezes Widzewa tłumaczy protest

Goście złożyli protest, który został uwzględniony przez władze ligi belgijskiej. Na podobne rozstrzygnięcie liczy teraz Widzew. - Gdybyśmy w to nie wierzyli, to byśmy o to nie wnioskowali. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że prawdopodobieństwo powodzenia jest małe, ale uważam, że o rzeczy, w które się wierzy, należy walczyć. A my wierzymy, że w tej sytuacji zostaliśmy skrzywdzeni i decyzja sędziowska wypaczyła wynik meczu - w rozmowie na Kanale Sportowym powiedział prezes Widzewa, Michał Rydz.

- Mamy casus belgijski, gdzie mecz zostanie powtórzony i jest to jeden z naszych argumentów. Takie rzeczy z systemem VAR już się dzieją i niektóre ligi idą w tym kierunku. Chcę podkreślić, że tam mówimy o meczu ligowym, gdzie jest jeszcze wiele kolejek, by odrobić punkty - dodał.

- Tu mówimy o akcji w ostatniej minucie meczu, w ostatniej sekundzie, która zaważyła o tym, że to nie Widzew zagra w półfinale. Była to decyzja, która w znaczący sposób wpłynęła na wynik meczu - zakończył Rydz.

W półfinale Pucharu Polski Wisła podejmie Piasta Gliwice, a Pogoń Szczecin zagra u siebie z Jagiellonią. O ile oczywiście protest Widzewa zostanie odrzucony przez PZPN.