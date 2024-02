Tak Boniek zareagował na awans Wisły kosztem Widzewa w Pucharze Polski

Piast Gliwice i Pogoń Szczecin to pierwsze drużyny, które awansowały do półfinału Fortuna Pucharu Polski. W środę 28 lutego rozegrano dwa spotkania tej fazy. W pierwszym meczu rozgrywanym o godzinie 17:30 Jagiellonia Białystok pokonała po dogrywce Koronę Kielce 2:1. Zwycięskiego gola w drugiej minucie doliczonego czasu gry zdobył Afimico Pululu i właśnie dzięki trafieniu 24-letniego napastnika Jagiellonia awansowała do półfinału. Trzy godziny później na murawę stadionu miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie wyszła Wisła Kraków i Widzew Łódź. Do rozstrzygnięcia zwycięzcy tego spotkania także była potrzebna dogrywka.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Mecz Wisła Kraków - Widzew Łódź rozkręcał się powoli, ale gdy już się rozkręcił, to kibice obserwowali świetne spotkanie. Pierwszy gol padł w 80. minucie po trafieniu z rzutu karnego Bartłomieja Pawłowskiego. Kiedy wydawało się, że wynik nie ulegnie zmianie, to w 19. minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy Szymon Sobczak wyrównał stan rywalizacji po kontrowersyjnym golu i doprowadził do dogrywki. Warto dodać, że regulaminowy czas gry został wydłużony aż o 17 minut z powodu krótkich przerw w grze przez zadymienie oraz długą analizę VAR.

O rozstrzygnięciu rywalizacji zadecydowała bramka autorstwa Szymona Sobczaka w 119. minucie. - To jeden najdziwniejszy, ale i najbardziej dramatycznych meczów na polskich boiskach w ostatnich kilkunastu latach. Ba, dekad! - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl. Wygrana 2:1 sprawiła, że to Wisła Kraków awansowała do półfinału rozgrywek.

Zbigniew Boniek zareagował na awans Wisły Kraków

Kilkanaście godzin po zakończeniu spotkania Zbigniew Boniek, były piłkarz Widzewa, wymownie zareagował na awans Wisły Kraków.

"Gratulacje dla Wisły Kraków. Co tam się stało?" - napisał na X były prezes PZPN-u. Do opisu dodał emotikon w kształcie uśmiechu przez łzy.

Zbigniew Boniek był piłkarzem Widzewa Łódź w latach 1957-1982. Występował w tym klubie w czasach jego największych sukcesów. Nie tylko w Polsce, gdzie zdobył m.in. dwa mistrzostwa Polski, ale też w Europie, gdzie razem z Widzewem eliminował takie potęgi, jak Manchester United, Manchester City i Juventus.