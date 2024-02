Burza wokół Wisły Kraków. "Media próbują wmówić"

Wisła Kraków dość przeciętnie rozpoczęła rundę wiosenną. Choć na starcie pokonała Stal Rzeszów (2:1), to później uległa 0:1 GKS-owi Tychy. Niektórzy sugerowali, że na nierówną formę piłkarzy mogą wpływać problemy finansowe klubu. Tomasz Włodarczyk z Meczyków ujawnił, że małopolska ekipa ma zalegać z wypłatami. W pewnym momencie zaległości wynosiły nawet trzy miesiące. "Obsuwy stały się normalnością, a normalnością być nie powinny" - pisał. Dziennikarz nadział się na ostrą kontrę ze strony Jarosława Królewskiego, który zaprzeczył doniesieniom o tak dużych opóźnieniach, choć przyznał, że faktycznie klub zalega z wypłatami. W środę o Wiśle znów zrobiło się głośno. Klub odniósł sukces, co prezes od razu wykorzystał.

Jarosław Królewski stanął w obronie piłkarzy. "Ci ludzie chcą wygrywać w każdych warunkach"

Tego dnia krakowska ekipa mierzyła się w ćwierćfinale Pucharu Polski z Widzewem Łódź. Ostatecznie zwycięstwo dopiero po dogrywce odnieśli gospodarze 2:1. Mecz obfitował jednak w wiele kontrowersji i zwrotów akcji. Piłkarze Wisły nie poddali się do końca, co zdaniem Królewskiego jednoznacznie świadczy o tym, że problemy finansowe nie wpływają na motywację do gry. Podkreślił, że nie ma też nieporozumień na linii sztab trenerski - zawodnicy.

- Nasi piłkarze pokazali, że mają ogromne charaktery i jak bardzo mocno chcą walczyć za Wisłę Kraków. Wbrew temu, co próbują wmówić niektóre media, że istnieje rozdźwięk między drużyną a trenerami, rzeczywistość jest zupełnie inna i ten mecz to potwierdził. My wiemy o swoich problemach finansowych i pracujemy nad ich rozwiązaniem - deklarował Królewski w rozmowie z Polsatem Sport.

Na tym prezes Wisły nie poprzestał. - Pragnę jednak, by to najmocniej wybrzmiało. Bo wiele przez ostatnie tygodnie było opinii, że ci chłopacy nie dają z siebie wszystkiego, gdyż nie otrzymują pensji. Przed meczem z Widzewem też ich nie otrzymali, czekają na nie dłużej, niż to dyktuje nasz wskaźnik, a jednak wygrali ten mecz. Ci ludzie chcą wygrywać w każdych warunkach - dodawał.

Królewski nie obawia się kolejnego rywala w Pucharze Polski

Zdaniem Królewskiego motywacji zawodnikom nie zabraknie także w rywalizacji ligowej. Wisła zajmuje obecnie piątą lokatę, a jej strata do lidera Arki Gdynia, wynosi sześć punktów. Ta pozycja daje krakowskiej drużynie udział w barażach o ekstraklasę, choć sztab ma nadzieję, że awans uda się wywalczyć bezpośrednio.

Wisła pozostaje też w grze o Puchar Polski i już w piątek pozna kolejnego rywala. Królewski nie boi się losowania i wierzy, że jego drużyna jest w stanie sięgnąć po najcenniejsze trofeum. - Jagiellonia, Piast, Pogoń - to nie są drużyny poza naszym zasięgiem. Z Widzewem też mieliśmy przegrać, a wydaje mi się, że gdybyśmy wykorzystali sytuacje z pierwszej połowy, już wówczas mecz byłby rozstrzygnięty. Zatem na maj się nigdzie z Polski nie wybieram - zakończył.

Kolejny mecz ligowy Wisła rozegra już w sobotę 2 marca. Jej rywalem będzie Odra Opole. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30.