Borek gorzko podsumował gwiazdę Lecha. Bezlitosny wyrok

1,8 mln euro - tyle pieniędzy Lech Poznań zapłacił za Alego Gholizadeha w ubiegłym roku. Reprezentant Iranu długo pauzował z powodu kontuzji, ale w końcu zaczyna łapać się do składu. We wtorek dostał szansę w Pucharze Polski i jej nie wykorzystał. Suchej nitki na piłkarzu nie pozostawił Mateusz Borek. Komentator dołączył do żarliwej dyskusji w portalu X, gdzie nazwał gwiazdę Lecha "statystą".

