Zaskakujące słowa trenera Lecha Poznań

Lech Poznań jest już poza walką o triumf w Pucharze Polski. Zespół prowadzony przez Mariusza Rumaka przegrał 0:1 z Pogonią Szczecin po golu Joao Gamboy w 119. minucie spotkania. Mimo większej liczby celnych strzałów Lech nie był w stanie ani razu pokonać Valentina Cojocaru. Tym samym klubowi z Wielkopolski została tylko walka w Ekstraklasie, gdzie obecnie zajmuje trzecie miejsce i traci dwa punkty do lidera, którym jest Jagiellonia Białystok.

"Byliśmy lepsi". Trener Lecha reaguje po odpadnięciu z Pucharu Polski

Rumak pojawił się na konferencji prasowej po porażce z Pogonią. Trener Lecha nieco zszokował swoją wypowiedzią, bo przyznał wprost, że jego zespół był lepszy. - Byliśmy lepsi, ale Puchar Polski to nie jest Ekstraklasa i tutaj nie da się nic odrobić. To boli, bo musisz akceptować, gdy przegrywasz mecz i jesteś słabszy. Tutaj tak nie było. Z ławki, ale również ten feedback od piłkarzy w trakcie przerw był taki, że kontrolujemy mecz. W większości oczywiście. Naprawdę bardzo trudno dobrać słowa, która oddają to, co jest w sercach i głowach zawodników, a także sztabu - powiedział.

- Scenariusz był najgorszy z możliwych, straciliśmy gola w 119. minucie, kiedy czasu na odrobienie strat jest zdecydowanie za mało - dodaje Rumak. Trener Lecha odniósł się też do faktu, że późno dokonywał zmian. Pierwsza z nich pojawiła się na początku dogrywki, a trzy pozostałe - w jej drugiej części. - Nie czekaliśmy na dogrywkę. Rozmawialiśmy nt. tych zmian i wydawało się, że ten zespół dobrze funkcjonuje. Czasami lepsze jest wrogiem dobrego. To była kwestia pięciu minut, po prostu się powstrzymałem do przerwy - wyjaśnia szkoleniowiec.

W podobnym tonie wypowiadał się Barry Douglas. - Gol stracony w ostatnich zawsze strasznie boli, więc czujemy ogromne rozczarowanie. Myślę, że zasłużyliśmy dziś na znacznie więcej, co sprawia, że to naprawdę bolesna lekcja. Byliśmy dziś lepszą drużyną, ale nie wykorzystując swoich okazji musisz liczyć się z tym, że rywal zdobędzie bramkę po którejś ze swoich szans - stwierdził Szkot, cytowany przez oficjalną stronę Lecha.

Poza Pogonią w półfinale Pucharu Polski jest też Piast Gliwice, który pokonał 3:0 Raków Częstochowa na własnym stadionie. Skład półfinałowy uzupełnią zwycięzcy meczów Jagiellonia Białystok - Korona Kielce i Wisła Kraków - Widzew Łódź. Finał krajowego pucharu odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Teraz przed Lechem hitowe spotkanie w Ekstraklasie, gdzie zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Ten mecz odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.