Sceny w hicie Pucharu Polski! Zadecydował gol w 119. minucie!

Mecz Lecha z Pogonią, czyli spotkanie trzeciej i czwartej drużyny w ekstraklasie, zapowiadało się na hit tego etapu Pucharu Polski. Zwłaszcza że drużyny Mariusza Rumaka i Jensa Gustafssona efektownie zaczęły 2024 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Ale mecz w Poznaniu rozczarował. Dość powiedzieć, że w pierwszej połowie nie mieliśmy żadnego celnego strzały na bramkę. Przed przerwą najciekawiej było w 20. minucie, kiedy po zagraniu Alexandra Gorgona w sytuacji sam na sam z Filipem Bednarkiem znalazł się Kamil Grosicki, który uderzył jednak niecelnie.

Chwilę później zawodnicy Pogoni zamienili się rolami. Grosicki podawał do Gorgona, ale ten drugi strzelał niecelnie sprzed pola karnego. W pierwszej połowie Lech ani razu nie zagroził bramce gości. Drużyna Rumaka grała za wolno i zbyt przewidywalnie.

Pogoń Szczecin w półfinale Pucharu Polski

Lech lepszy był po przerwie. W 49. minucie po kiksie kolegi z drużyny doskonałą okazję miał Filip Marchwiński. Zawodnik Lecha był sam na sam z Valentinem Cojocaru, jednak Rumun dobrze odbił jego uderzenie.

18 minut później Cojocaru błysnął raz jeszcze. Tym razem Rumun w efektowny sposób odbił strzał Kristoffera Velde sprzed pola karnego. Do końca podstawowego czasu Marchwiński i Velde oddali po jeszcze jednej próbie, ale w obu przypadkach dobrze zachował się rumuński bramkarz Pogoni.

W dogrywce, tak samo jak w podstawowym czasie gry, długo nie działo się wiele ciekawego. Aż do 117. minuty. To wtedy bramkę dla Lecha zdobył Adriel Ba Louda, jednak to trafienie nie zostało uznane. Wszystko przez to, że asystujący przy golu Velde był na spalonym.

Chwilę później decydujący cios zadała Pogoń. Po dośrodkowaniu z lewej strony piłkę głową zgrał Mariusz Malec, a z bliska - także głową - do bramki wbił ją Joao Gamboa. Tym samym Pogoń dołączyła do Piasta, który wcześniej ograł Raków Częstochowa 3:0.

W środę kolejne dwa półfinały Pucharu Polski. O 17:30 Jagiellonia podejmie Koronę Kielce. Trzy godziny później mecz Wisły Kraków z Widzewem Łódź.