Gigantyczna sensacja w Pucharze Polski! Sceny w meczu Rakowa [WIDEO]

Początek meczu nie wskazywał na to, że we wtorek w Gliwicach mistrzowie Polski i finaliści ostatniej edycji Pucharu Polski zostaną rozbici. Piłkarze Dawida Szwargi mogli objąć prowadzenie już w 1. minucie. Mogli, ale po wrzucie z autu Frana Tudora i strzale Gustava Berggrena piłka odbiła się od poprzeczki bramki Frantiska Placha.

Od tamtej pory na boisku dominowała jednak drużyna Aleksandara Vukovicia. Tylko w pierwszym kwadransie na bramkę Vladana Kovacevicia strzelali Ariel Mosór, Jakub Czerwiński oraz Kamil Wilczek. I z każdym razem było coraz bliżej gola.

Gospodarze dopięli swego w 25. minucie. Z lewej strony na dalszy słupek bramki Rakowa dośrodkował Michael Ameyaw, a pojedynek główkowy wygrał Czerwiński. Na zgraną piłkę nabiegł Tomas Huk, który uderzeniem z bliska nie dał szans Kovaceviciowi.

Chwilę później mogło być 2:0. Mogło, ale tym razem Kovacević dobrze odbił uderzenie Serhija Krykuna. W 38. minucie Huk mógł mieć drugiego gola. Obrońca Piasta uderzył sprzed pola karnego, piłka przeleciała pod brzuchem Kovacevicia, a z linii bramkowej wybił ją Stratos Svarnas.

Piast rozbił Raków w Pucharze Polski

W przerwie Szwarga dokonał jednej zmiany (Ante Crnac zmienił Johna Yeboaha), ale gra Rakowa nie uległa zmianie. Mistrzowie Polski grali chaotycznie w obronie i całkowicie bez pomysłu w ataku. A Piast był bezlitosny.

W 49. minucie doszło do potężnego zamieszania w polu karnym Rakowa, co wykorzystał Czerwiński. Stoper gospodarzy do asysty dołożył bramkę, pokonując Kovacevicia po serii uderzeń na bramkę mistrzów Polski.

W 68. minucie kolejny stał fragment gry dał Piastowi trzeciego gola. W pole karne Rakowa piłkę wrzucił Patryk Dziczek, pojedynek główkowy wygrał Mosór, a piłka spadła pod nogę Jorge Felixa, który z bliska dobił rywali. Co ciekawe, Hiszpan pojawił się na boisku dwie minuty wcześniej, zmieniając Kamila Wilczka.

Piast awansował do półfinału Pucharu Polski, rewanżując się Rakowowi za porażkę 1:3 z rozegranego 17 lutego meczu w ekstraklasie. Dla mistrzów kraju to kolejny słaby występ w 2024 r. Poza zwycięstwem z Piastem Raków przegrał w lidze z Wartą (1:2) i zremisował ze Stalą Mielec (0:0).

We wtorek jeszcze jeden półfinał Pucharu Polski, w którym Lech Poznań podejmie Pogoń Szczecin. W środę mecze Jagiellonia - Korona Kielce oraz Wisła Kraków - Widzew.