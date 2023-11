Legia wychodzi z kryzysu. Po zagraniu Josue można zbierać szczękę z podłogi [WIDEO]

Jeszcze niedawno Legię Warszawa można było chwalić za to, jak niespodziewanie dobrze radziła sobie z łączeniem gry w Ekstraklasie i europejskich pucharach. Ale później wiele się zmieniło. Drużyna Kosty Runjaicia była mocno krytykowana, bo - przed czwartkowym meczem Pucharu Polski - przegrała pięć z sześciu ostatnich meczów. Dlatego spotkanie z pierwszoligowym GKS-em Tychy wzbudzało lekki stres u niektórych kibiców, bo Legia grała na wyjeździe.

REKLAMA

Zobacz wideo Holenderscy policjanci sami to przyznali. Sceny w areszcie

Ale od pierwszego gwizdka widać było, że Legia zamierza szybko załatwić kwestię awansu. Już w 8. minucie bramkarz GKS-u staranował Bartosza Slisza, ale sędzia Jarosław Przybył skorzystał z systemu VAR i cofnął decyzję o rzucie karnym.

120 sekund później Legia jednak prowadziła. Slisz zagrał do Blaza Kramera, który popisał się ładnym kierunkowym przyjęciem, a następnie huknął pod poprzeczkę. Cztery minuty później było już 2:0. Gil Dias opanował piłkę w polu karnym i zagrał wzdłuż bramki, a do siatki z bliska trafił Marc Gual.

Josue zagrał takie ciasteczko, że mógłby otworzyć cukiernię [WIDEO]

W 35. minucie było już 3:0. Josue zagrał kapitalną piłkę do Pawła Wszołka, który obsłużył podaniem Kramera tak, że Słoweniec tylko dostawił nogę.

Warto dodać, że kilka dni temu Portugalczyk popisał się fenomenalnym zagraniem w europejskich rozgrywkach.

Ale wróćmy do Tych. W drugiej połowie nie zobaczyliśmy już żadnych goli. Co prawda w końcówce spotkania pięknym lobem oszukał bramkarza Tomas Pekhart, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Legia ostatecznie wygrała 3:0 i awansowała do kolejnej rundy.

Do 1/8 finału Pucharu Polski awansowały już:

Korona Kielce,

Warta Poznań,

Carina Gubin,

Piast Gliwice,

Górnik Zabrze,

Stal Rzeszów,

Lech Poznań,

Cracovia,

Raków Częstochowa,

Legia Warszawa.

Mecze Pucharu Polski w przyszłym tygodniu:

Wtorek (7 listopada)

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin (18:00)

Wisła Kraków – Polonia Warszawa (21:00)

Środa (8 listopada)