Sześć goli w meczu rezerw Legii z ekstraklasowiczem w PP. Popis 15-latka

Jakub Zieliński to nowy diamencik wśród bramkarzy w Akademii Legii. Piłkarz z rocznika 2008 urósł jak na drożdżach i już w wieku 15 lat ma około 190 centymetrów wzrostu. W związku z tym i jego wysokimi umiejętnościami nic nie stoi na przeszkodzie, by grał w seniorach. Dlatego też to właśnie Zieliński wyszedł w podstawowym składzie rezerw Legii na mecz 1/16 finału Pucharu Polski z Koroną Kielce.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest sprawa ponad wszelkimi podziałami". Nawet mimo zmiany rządzących

Popis 15-latka nie wystarczył. Rezerwy Legii przegrały z Koroną Kielce w Pucharze Polski

I choć Korona od pierwszej do ostatniej minuty była zespołem lepszym od trzecioligowca, to właśnie interwencje Zielińskiego utrzymywały Legię II przy życiu. Jedną z nich 15-latek zaprezentował w 20. minucie, wspaniale odbijając piłkę po uderzeniu głową Adriana Dalmau.Łącznie Zieliński obronił w tym spotkaniu sześć strzałów piłkarzy Kamila Kuzery, bez czego Legia II na pewno nie byłaby w stanie doprowadzić do dogrywki.

Wobec dobrej postawy 15-latka, na pierwszego gola w tym meczu trzeba było więc czekać do 34. minuty, gdy po składnej akcji Korony i dośrodkowaniu z lewej strony boiska Ronaldo Deaconu do siatki trafił z kilku metrów Dawid Błanik.

Tuż przed przerwą jednak niespodziewanie odpowiedziała Legia II Warszawa. Już w doliczonym czasie pierwszej połowy do akcji ofensywnej Legii włączył się stoper Lindsay Rose i to właśnie on skorzystał z dośrodkowania 17-letniego Cypriana Pchełki i niepewnej interwencji na przedpolu bramkarza Korony Rafała Mamli, pakując piłkę głową do siatki.

Rose był jednym z trzech zawodników, którzy byli sprowadzani do pierwszego zespołu Legii Warszawa, a przez swoją słabą grę utknęli w jej trzecioligowych rezerwach. Przeciwko Koronie wystąpili także Igor Charatin i Robert Pich.

Tuż po zmianie stron Korona znów była na prowadzeniu. W 51. minucie po centrze z lewej strony Jakuba Konstantyna piłkę zgrał w polu karnym Adrian Dalmau, a płaskim strzałem Zielińskiego pokonał Mateusz Czyżycki.

Legia raz jeszcze wyrównała w 65. minucie. Tym razem do akcji ofensywnej włączył się inny obrońca Julien Tadrowski i to jego przy strzale sfaulował w polu karnym Dalibor Takac. Sędzia wskazał na jedenasty metr, a z rzutu karnego nie pomylił się Adam Ryczkowski.

Doszło w ten sposób do dogrywki, w której absolutnym bohaterem okazał się belgijski pomocnik Korony Martin Remacle. Piłkarz, który pojawił się na boisku w 75. minucie, w 101. minucie z bliska wpakował piłkę do siatki po centrze z Ronaldo Deaconu z rzutu rożnego.

26-letni Belg także ustalił wynik meczu na 4:2 dla Korony w 116. minucie. Korona wyszła z kontratakiem "4 na 2", Jakub Podgórski dograł w pole karne do Remacle'a, a ten w sytuacji sam na sam nie dał Jakubowi Zielińskiemu najmniejszych szans.

Korona Kielce ostatecznie pokonała Legię II Warszawa 4:2 i awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. Co ciekawe, drużyna Kamila Kuzery wyeliminowała już drugie rezerwy rywala z ekstraklasy, bo w poprzedniej rundzie okazała się lepsza od Jagiellonii II Białystok, wygrywając 2:1.