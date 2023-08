Znamy pary I rundy Pucharu Polski! Są hity z udziałem Wisły i klubów ekstraklasy

Tegoroczna rywalizacja w Pucharze Polski ma wyjątkowy charakter. Jest to jubileuszowa edycja i jak zapowiadają organizatorzy, będzie ona niezwykła. Zmagania rozpoczęły się już na początku sierpnia od rundy wstępnej. A w niej awans do kolejnej fazy uzyskały: Kotwica Kołobrzeg, Znicz Pruszków, KKS Kalisz, Pogoń Siedlce, Garbarnia Kraków, Radunia Stężyca, Wisła Puławy, Motor Lublin, Chojniczanka Chojnice oraz Polonia Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Usyk komentuje polsko-ukraińskie relacje. "Walczyliśmy ze sobą"

Puchar Polski. Znamy pary I rundy

W piątek 11 sierpnia w samo południe rozlosowano pary I rundy tegorocznych zmagań o krajowe trofeum. Ceremonię poprowadził Adam Delimat, a towarzyszył mu sekretarz PZPN Łukasz Wachowski. Rozlosowano 28 par. W I rundzie nie zagrają pucharowicze, a więc Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. One dołączą do rywalizacji od II rundy.

Menedżer Glika zabrał głos ws. transferu. I wspomniał o reprezentacji. "Nie był pupilkiem"

Do prawdziwego hitu dojdzie w Katowicach. GKS podejmie w derbowej rywalizacji Górnika Zabrze. Z kolei w Krakowie tamtejsza Wisła zmierzy się z Lechią Gdańsk - będzie to więc mecz pretendentów do awansu do ekstraklasy. Bardzo ciekawie zapowiadają się też spotkania m.in. GKS-u Tychy z Wisłą Płock, Motoru Lublin z Puszczą Niepołomice czy też rezerw Legii z Ruchem Chorzów. W Białymstoku dojdzie też do ekstraklasowego starcia Jagiellonii ze Śląskiem Wrocław.

Pary I rundy Pucharu Polski:

Pogoń Siedlce - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Miedź II Legnica - Stal Rzeszów

Stal Brzeg - Unia Skierniewice

Concordia Elbląg - Widzew Łódź

Odra Opole - Stal Mielec

GKS Tychy - Wisla Płock

Motor Lublin - Puszcza Niepołomice

Jagiellonia II Białystok - Korona Kielce

Kotwica Kołobrzeg - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Pogoń II Szczecin - Polonia Bytom

KKS Kalisz - ŁKS Łódź

Sokół Kleczew - Zagłębie Lubin

Stal Stalowa Wola - Znicz Pruszków

Carina Gubin - Radunia Stężyca

Legia II Warszawa - Ruch Chorzów

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzystki - Warta Poznań

GKS Katowice - Górnik Zabrze

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk

Zagłębie Sosnowiec - Gryf Wejherowo

Start Krasnystaw - Zawisza Bydgoszcz

Wisła Puławy - Chrobry Głogów

Wieczysta Kraków - Piast Gliwice

Górnik Łęczna - Cracovia

Polonia Warszawa - Skra Częstochowa

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

Miedź Legnica - Arka Gdynia

Garbarnia Kraków - Radomiak Radom

Resovia Rzeszów - Chojniczanka Chojnice

Ta porażka Legii nie miała się prawa zdarzyć. Oto najbrutalniejszy dowód

Spotkania zaplanowano na 27 września. Szczegółowy terminarz zostanie opublikowany w późniejszym terminie.