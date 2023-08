Kozacki wyczyn w Pucharze Polski! Obronił wszystkie karne i wywalczył awans dla drużyny

Rozpoczęła się rywalizacja w jubileuszowej, 70. edycji Pucharu Polski. Pierwszy mecz rozegrano 2 sierpnia, a we wtorek 8 sierpnia do rywalizacji weszły kolejne zespoły - m.in. KKS Kalisz, który w minionej edycji dotarł do półfinału!

KKS Kalisz gra dalej. Co za forma bramkarza!

W pierwszym spotkaniu KKS Kalisz podjął u siebie GKS Jastrzębie, który podobnie jak kaliszanie występuje w II lidze. Ze względu na świetny występ w rozgrywkach pucharowych w ubiegłym sezonie faworytem meczu był KKS. Jak się okazało, mecz nie był jednak łatwy dla gospodarzy.

Po 120 minutach był wynik 1:1 i do rozstrzygnięcia potrzebna była seria rzutów karnych. A w niej kapitalną formą popisał się Marcin Furtak. 23-letni bramkarz dokonał rzadkiej sztuki i obronił wszystkie trzy strzały oddane przez piłkarzy z Jastrzębia. Tym samym po trzech seriach KKS Kalisz już mógł cieszyć się z awansu do I rundy Pucharu Polski. Zawodnicy z Kalisza wykorzystali bowiem trzy jedenastki i Jastrzębie było już bez szans.

O tym wyczynie internautów poinformował Paweł Mogielnicki. Pod jego wpisem rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henszel zwrócił uwagę, że w 2009 roku podobnej sztuki dokonał Ivan Turina. Wówczas "Kolejorz" pokonał w karnych 3:0 Polonię Warszawa.

Losowanie par I rundy Pucharu Polski odbędzie się w piątek 11 sierpnia o 12:00. Spotkania zostaną rozegrane w końcówce września. Od I rundy do rywalizacji wejdą niemal wszystkie zespoły z ekstraklasy oraz I ligi. Wyjątkiem są pucharowicze, a więc Raków, Legia, Lech i Pogoń. Oni przystąpią do rozgrywek od II rundy.