Nowe nagranie z finału Pucharu Polski. Oburzające, co zrobił pracownik Legii [WIDEO]

Legia Warszawa dopiero po rzutach karnych pokonała Raków Częstochowa w finale Pucharu Polski, zdobywając 20 takie trofeum w swojej historii. Spotkaniu towarzyszyły wielkie emocje, których na wodzy nie potrafili utrzymać zarówno piłkarze, jak i sztaby szkoleniowe. Już po ostatnim gwizdku doszło do przepychanek, a najbardziej agresywny był Filip Mladenović - uderzył trzech zawodników Rakowa w twarz, za co zobaczył czerwoną kartkę. Okazuje się, że do incydentów doszło też w trakcie rywalizacji.

Skandal na finale Pucharu Polski. Osoba ze sztabu Legii proponowała "solo" przeciwnikowi

Mimo że od finału minął już niespełna tydzień, to na jaw wychodzą kolejne kontrowersje. Jak donosi Polsat Sport, już w pierwszej połowie negatywna atmosfera udzieliła się sztabom szkoleniowym. O mały włos, a doszłoby do bójki. Dziennikarze ujawnili, że jeden z członków Legii prowokował swojego odpowiednika w drużynie Rakowa. To nie koniec. Miał nawet zaprosić rywala na tak zwaną "solówkę", by rozwiązać spór. Ostatecznie do bójki nie doszło - duża w tym zasługa ochrony, która popisała się skuteczną interwencją.

Eskalacja negatywnych emocji nastąpiła po ostatnim gwizdku. Polsat Sport opublikował nawet nagranie na Twitterze, na którym widać, że doszło do rękoczynów pod szatnią. Teraz sprawie przygląda się Komisja Dyscyplinarna PZPN. Działacze podjęli już pierwsze decyzje i ukarali m.in. Mladenovicia. Serb został zdyskwalifikowany "w rozgrywkach ligowych i pucharowych w wymiarze 3 (trzech) miesięcy". Do tego nałożono na niego grzywnę w wysokości 120 tysięcy zł.

- Widzieliście, co się działo. Niech każdy odpowie sobie na pytanie, czy to jest normalne, czy to jest profesjonalizm i szacunek do rywala. Każdy chce wygrać, czasami są emocje, niestosowne zachowania, ale jest pewna granica. Dziś została ona przekroczona. Niesmak jest, ale to problem rywala, a nie mój. Świadczy to o piłkarzu Legii Warszawa. Ja bym się wstydził mając takiego zawodnika w swoich szeregach, na szczęście takiego nie mam - krytykował Mladenovicia Marek Papszun.

Posypały się kary po finale Pucharu Polski

Nie tylko Serb został objęty sankcjami. Na trzy mecze Pucharu Polski zdyskwalifikowano Jeana Carlosa Silvę. Z kolei jedno spotkanie więcej z trybun będzie oglądał Yuri Ribeiro. Na dalsze decyzje PZPN-u czeka też Ivi Lopez, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Choć echa skandalu nie milkną, to zarówno Legia, jak i Raków skupiają się na rywalizacji w ekstraklasie. Częstochowianie już w niedzielę mogli postawić kropkę na "i" i przypieczętować tytuł, ale dość zaskakująco przegrali 0:1 z Koroną Kielce. Mimo wszystko jeszcze dziś mogą świętować. Jeśli Legia zremisuje bądź przegra z Pogonią Szczecin, wówczas Raków zdobędzie pierwsze w historii mistrzostwo Polski.