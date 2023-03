Rewelacja Pucharu Polski reaguje na wylosowanie Legii. "Piłkarskie święto"

- Oglądaliśmy losowanie razem z zawodnikami, przyjęliśmy je z wielkim entuzjazmem. Cieszymy się, że trafiliśmy na tak atrakcyjnego rywala. Oczywiście mogliśmy trafić korzystniej, mam na myśli Górnika Łęczna, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, że zmierzymy się ze stołeczną drużyną. Po cichu liczyłem, że z nią zagramy - w rozmowie z Kanałem Sportowym powiedział trener KKS Kalisz - Bartosz Tarachulski.

W piątek odbyło się losowanie półfinałowych par Puchar Polski. KKS Kalisz - wicelider drugiej ligi - zagra z Legią Warszawa, Raków Częstochowa z Górnikiem Łęczna. Kaliszanie są rewelacją tej edycji rozgrywek po tym, jak wyeliminowali kolejno Wigry Suwałki, Widzew Łódź, Olimpię Elbląg, Górnika Zabrze oraz Śląsk Wrocław.

Trener KKS-u Kalisz skomentował losowanie

Szczególnie efektowne było ostatnie zwycięstwo. Drużyna Tarachulskiego wygrała z ekstraklasowiczem 3:0, ustalając wynik spotkania już do przerwy. Teraz jednak, by awansować do finału, KKS Kalisz będzie musiał wyeliminować dużo silniejszego rywala.

- Na razie jeszcze trudno powiedzieć, jaką taktykę ustalimy na mecz z Legią. Zresztą my już sporo osiągnęliśmy. Awans do półfinału to ogromny sukces, historyczny rezultat. Jesteśmy ambitni, mamy marzenia i chcemy powalczyć o finał na Stadionie Narodowym, nawet z tak klasowym zespołem, jakim jest Legia - powiedział Tarachulski.

- Cieszymy się, że taki klub przyjedzie do Kalisza, znowu będzie piłkarskie święto, zapewne przy pełnym stadionie. Po raz kolejny będziemy chcieli pokazać dobrą, ofensywną piłkę i postaramy się wygrać to spotkanie - dodał.

Mecze półfinałowe zaplanowane są na 4 i 5 kwietnia. Finał 2 maja na Stadionie Narodowym.