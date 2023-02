Pierwszoligowiec awansował do półfinału Pucharu Polski. Koniec snu II-ligowca

Wtorkowe spotkanie Pogoni Siedlce z Górnikiem Łęczna w ćwierćfinale Pucharu Polski było meczem z podtekstem. Po obu stronach spotkali się bowiem trenerzy, których dokonaniom przygląda się wielu fanów polskiej piłki. Pogoń prowadzi bowiem Marek Saganowski, przymierzany do roli asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, Fernando Santosa. Górnik w ostatnim czasie przejął z kolei Ireneusz Mamrot, którego celem jest ponowne utrzymanie zespołu z Łęcznej w I lidze.

Mecz walki

Od samego początku spotkania było jasne, że nie będzie to pojedynek pełen podbramkowych sytuacji i goli. Oba zespoły wyszły na boisko niezwykle zmotywowane i zdyscyplinowane taktycznie, przez co wprowadzenie piłki w okolice pola karnego rywala nie było łatwe.

W ciągu pierwszych 45 minut optyczną przewagę miał zespół gości, który co jakiś czas zagrażali bramce Jakuba Kowyni. Problemem była jednak skuteczność zawodników Górnika, którzy zaledwie raz trafili w światło bramki. Po drugiej stronie boiska Maciej Gostomski był praktycznie bezrobotny, nie mając żadnego uderzenia do obrony.

W drugiej połowie sytuacja nieco się zmieniła. Od początku wydawało się, że zmiany taktyczne wprowadzone przez Marka Saganowskiego przynoszą efekt, lecz ostatecznie cieszyli się goście, którzy wyraźnie postawili na stałe fragmenty gry. Po jednym z nich trafił do siatki Damian Zbozień, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie.

Gospodarze do końca spotkania próbowali jeszcze zmienić wynik, lecz nie udało im się to. Tym samym, Ireneusz Mamrot w swoim debiucie na ławce klubu z Łęcznej zdołał wprowadzić go do półfinału Pucharu Polski.

Kolejne emocje związane z Pucharem Polski czekają nas już w środę. Wówczas na boisko wybiegną piłkarze KKS Kalisz, którzy zmierzą się na własnym terenie ze Śląskiem Wrocław. W Lublinie z kolei miejscowy Motor sprawdzi się w spotkaniu z Rakowem Częstochowa.

Półfinały zaplanowano na 5 kwietnia. Tradycyjnie finał odbędzie się na Stadionie Narodowym w święto flagi, czyli 2 maja.