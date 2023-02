Koniec pięknego snu rewelacji Pucharu Polski. Legia Warszawa w półfinale

Pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała i dwa zespoły z PKO BP Ekstraklasy: Jagiellonia Białystok i Radomiak - takich rywali w poprzednich rundach wyeliminowała największa sensacja tej edycji Pucharu Polski - Lechia Zielona Góra. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zespół ten występuje w trzeciej lidze! W grupie III tych rozgrywek zajmuje piąte miejsce i ma aż dziesięć punktów straty do prowadzącego Rakowa Częstochowa 2. - Chcemy co roku być mocniejszym klubem, zwiększać nasz budżet oraz liczbę kibiców. Naszym celem jest też poprawa infrastruktury treningowej i meczowej - mówił Maciej Murawski, prezes Lechii dla Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Żyła mistrzem świata! Austriacy nie mogą się pogodzić. "Parodia"

Była rzecznik Lewandowskiego mówi o jego przyszłości. Jeszcze jeden, ostatni transfer

Dwa ciosy Legii Warszawa już do przerwy

Teraz kibice w Zielonej Górze liczyli, że ich ulubieńcy wyeliminują faworyta - Legię Warszawa. Tymczasem goście grający bez pauzującego za żółte kartki - Josuego i odpoczywających Artura Jędrzejczyka oraz Ernesta Muciego błyskawicznie ustawili sobie spotkanie. W ósmej minucie zagrali ładną, zespołową akcję. W pole karne wbiegł Filip Mladenović i podał do Tomasa Pekharta. Napastnik gości przyjął piłkę na piątym metrze i odwrócony tyłem do bramki, zdecydował się na strzał piętą. Efekt? Zupełnie zaskoczył obronę i bramkarza i zdobył pięknego gola.

Dla czeskiego napastnika była to już trzecia szansa w tym meczu. Wcześniej był m.in. w sytuacji sam na sam z bramkarzem Wojciechem Fabisiakiem, ale z ostrego kąta strzelił tuż obok słupka.

W 43. minucie goście prowadzili już 2:0. Z prawej strony po ziemi podał Paweł Wszołek, piłkę sprytnie przepuścił Robert Pich, a nadbiegający Bartosz Kapustka strzelił pięknie z osiemnastu metrów niemal w okienko bramki.

Po zmianie stron faworyci kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku. Mogli nawet wygrać wyżej, ale dobrych okazji nie wykorzystali: rezerwowy Carlitos, Kapustka oraz Mladenović. Temu pierwszemu udało się jednak trafić do siatki. W 71. minucie goście rozegrali szybką, składną akcję, wymienili trzy podania, Carlitos otrzymał piłkę od Wszołka i pewnym strzałem z siedmiu metrów ustalił wynik meczu. Dla 32-letniego napastnika to drugi gol po powrocie do warszawskiego klubu.

Poprzeczka uratowała Legię

Gospodarze po chwili mogli zmniejszyć rozmiary porażki. Po błędzie Maika Nawrockiego, Mateusz Surożynski strzelił z piętnastu metrów, ale trafił w poprzeczkę, ku sporemu rozczarowaniu miejscowych kibiców.

Legia Warszawa awansowała do półfinału Pucharu Polski. Ostatni raz po to trofeum sięgnęła pięć lat temu. W 2018 roku w finale wygrała z Arką Gdynia 2:1.

We wtorek zostanie rozegrany jeszcze jeden mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski - o godz. 17.30 Pogoń Siedlce podejmie Górnika Łęczna. W środę dwa pojedynki: KKS Kalisz - Śląsk Wrocław (godz. 17.30) i Motor Lublin - Raków Częstochowa (20.30). Ten ostatni zespół jest obrońcą trofeum.

Bezcenna reakcja Messiego i Mbappe na nagrodę dla Marcina Oleksego

Lechia Zielona - Legia Warszawa 0:3 (0:2)

Bramki: Pekhart (8.), Kapustka (43.), Carlitos (71.)

Legia: Hładun - Nawrocki Ż, Augustyniak, Ribeiro, Mladenović - Slisz, Strzałek (78. Rosołek) - Wszołek (84. Baku), Kapustka (84. Celhaka), Pich (58. Carlitos) - Pekhart (77. Sokołowski).