Burza po meczu Legii w Pucharze Polski. W sieci zawrzało. Niepotrzebnie

We wtorek Legia Warszawa zmierzyła się na wyjeździe z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza w 1/32 finału Pucharu Polski - dramatyczne spotkanie wygrała 3:2 po dogrywce. Podczas meczu doszło do zamieszania. Wydawało się, że prowadzący to spotkanie Jarosław Przybył pokazał piłkarzowi Termaliki Nemanji Tekijaskiemu dwie żółte kartki, ale pogubił się i nie ukarał go ostatecznie czerwonym kartonikiem.

Puchar Polski: Kontrowersje w meczu Legii z Termaliką. Sędzia nie popełnił błędu

Tekijaski pierwszą żółtą kartkę dostał w 97. minucie meczu. Tuż przed końcem dogrywki obrońca sfaulował zawodnika Legii, po czym zaczął gestykulować. Sędzia zatrzymał grę i wyciągnął żółtą kartkę. Wiele wskazywało na to, że ukarany nią zostanie Serb. Ostatecznie realizator tego spotkania wskazał, że żółty kartonik obejrzał inny piłkarz Termaliki Taras Zawijski. Kibice błyskawicznie zwrócili uwagę na tę sytuację, twierdząc, że w rzeczywistości to Tekijaski został ukarany drugą żółtą kartką, ale w konsekwencji nie opuścił boiska. W internecie wybuchła afera i sędzia był oskarżany o popełnienie wielkiego błędu.

Wątpliwości rozwiał Paweł Mogielnicki z portalu 90minut.pl, którego wersja potwierdza to, co widnieje w pomeczowym protokole. "Kartkę w tej drugiej akcji dostał Zawijski - tak jak podaje plansza. Na stadionie było to lepiej widać, bo z tego zapisu wideo to faktycznie ciężko się zorientować. A Tekijaski dostał swoją drugą żółtą, ale dopiero dwie minuty po meczu - przy linii coś sapał do sędziego" - napisał na Twitterze.

Legia miała spore problemy w meczu z Termaliką. Do dogrywki doprowadziła w ostatnich minutach, ale w dodatkowym czasie gry zwycięską bramkę dla Legii zdobył Carlitos i ostatecznie stołeczny klub pokonał Termalikę 3:2, tym samym awansując do 1/16 finału. Aktualnie nie wiadomo jeszcze z kim zmierzy się drużyna Kosty Runjaicia w tej rundzie. Rywala pozna w piątek po losowaniu.

