Burza po meczach Pucharu Polski. Oberwało się Polsatowi. "Skandal"

W pierwszych meczach 1/32 finału Pucharu Polski zaplanowane zostało kilka naprawdę ciekawych pojedynków. W kilku padły także bardzo ciekawe rozstrzygnięcia. Niestety nie doczekały się one żadnej transmisji, co wywołało sporą burzę w sieci.

Puchar Polski. Problemy z transmisjami meczów. Fani oburzeni działaniami Polsatu

Telewizja Polsat od lat ma wyłączność na pokazywanie spotkań Pucharu Polski. We wtorek, podczas pierwszego dnia zmagań w 1/32 finału, stacja pokazała zaledwie dwa z jedenastu spotkań. W otwartej telewizji można było obejrzeć starcie Legii Warszawa z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza oraz rezerw Legii z Wisłą Kraków. Dla fanów innych drużyn był to olbrzymi cios. Zwłaszcza że telewizja nie pozwoliła nawet na przeprowadzanie transmisji klubom występującym w innych meczach np. za pośrednictwem własnych mediów.

"W meczu Stali Rzeszów z Koroną Kielce 3:3 do przerwy. Sześć goli. I nigdzie tego nie można obejrzeć. No to jest jakiś skandal. Jeśli nie puszczacie meczów u siebie w telewizji mając prawa, to pozwólcie przynajmniej klubom robić chałupnicze transmisje" - skomentował na Twitterze dziennikarz Jakub Białek.

Sytuacja jest o tyle dziwna, że w Polsce łatwiej obejrzeć mecze zagranicznych pucharów niż polskiego. "Pierwsza runda pucharu Niemiec: 15 transmisji na stacjach Eleven Sports. Pierwsza runda pucharu Polski: 4 transmisje na stacjach Polsatu Sport" - porównał Tomasz Hatta z portalu igol.pl

"Puchar Polski to świetna okazja do pokazania mniejszych klubów. A Polsat swoje transmisje skupia na drużynach Ekstraklasy. W dodatku pokażą "aż" cztery mecze. A obejrzałbym Rekord - Chełmianka, Bałtyk - Olimpia czy Radunia - Wieczysta" - dodał Mateusz Jaruszewski.

Do sprawy odniósł się Jakub Kwiatkowski, który próbował studzić nastroje wśród oburzonych internautów. - Polsat posiada pełne prawa do transmisji meczów Pucharu Polski i ta telewizja decyduje, w jaki sposób są one eksploatowane. Również dotyczy to zgody na udzielenie innym podmiotom (jak np. ŁNP) prawa do transmisji z meczów, których telewizja nie planuje realizować - napisał na Twitterze rzecznik PZPN.

Jak twierdzi Kwiatkowski, Polsat w tej edycji Pucharu Polski ma obowiązek zrealizowania transmisji z przynajmniej 28 spotkań.