Legia ma swojego zbawcę. Co za obrazki w Niecieczy. A Runjaić chciał kogoś innego

"Carlitos, Carlitos" - nosiło się po stadionie Legii, kiedy Hiszpan niespełna dwa tygodnie temu wszedł na boisko w 62. minucie meczu z Górnikiem Zabrze (2:2). Rozruszał wtedy nie tylko kibiców na trybunach, ale też ofensywę Legii na boisku. Już wtedy był bliski trafienia bezpośrednio z rzutu wolnego, a do tego obrońca Górnika Richard Jensen po faulu na nim zobaczył czerwoną kartkę. I choć w pierwszym meczu 32-letni Hiszpan gola nie strzelił, to wystarczył tydzień, by najpierw zdobył zwycięską bramkę w meczu ze Stalą Mielec (1:0), a we wtorek dołożył do tego kolejne dwie w wygranym po wielkich męczarniach i dogrywce spotkaniu 1/32 finału Pucharu Polski z Bruk-Betem Termalica Nieciecza (3:2).

Już podczas piątkowego meczu ze Stalą i swoim pierwszym golu Carlitos całował "eLkę" na koszulce i mówił, że po trzech latach wrócił do Legii, bo ona jest dla niego czymś więcej niż klubem. Po spotkaniu w Niecieczy uklęknął, uniósł ręce i zrobił dwa kółeczka z palców, jakby chciał dodatkowo podkreślić swoją jakość. Że właśnie po to tutaj jest. By zdobywać nie tylko ładne, ale też ważne bramki. By pomagać drużynie w tych najtrudniejszych momentach.

Legia szukała zupełnie kogoś innego

- Legia zmieniła moje życie i dała mi wszystko. Mogłem wybrać inny kierunek i zyskać pod kątem ekonomicznym, ale nie chciałem tego robić. Chciałem wrócić do Legii. Mogę obiecać, że dam zespołowi wszystko, co mam. Klub dał mi bardzo wiele i chcę oddać przynajmniej tyle, ile od niego dostałem - mówił Carlitos po podpisaniu kontraktu.

Jego powrót na Łazienkowską nie był jednak wcale taki oczywisty, bo trener Kosta Runjaić początkowo szukał napastnika o innej charakterystyce. Wysokiego, silnego, umiejącego dobrze grać głową i tyłem do bramki. Kogoś do duetu z Blazem Kramerem, czyli też z wysokim, bo mierzącym 191 centymetrów wzrostu napastnikiem, który latem - po wygaśnięciu umowy z FC Zurich - trafił na Łazienkowską na zasadzie wolnego transferu.

To właśnie dlatego Legia w ostatnich tygodniach próbowała najpierw porozumieć się z Aleksandarem Prijoviciem. Rosłym serbskim napastnikiem też z przeszłością przy Łazienkowskiej. Jeszcze bogatszą niż Carlitos, bo Prijović sześć lat temu awansował z Legią do Ligi Mistrzów. A gdy ten transfer nie wypalił, zaczęła spoglądać w kierunku innego swojego byłego wysokiego napastnika Tomasa Pekharta. Co akurat było dość zaskakujące, bo Czech odszedł z Legii raptem w czerwcu po tym, jak klub nie zdecydował się na przedłużenie jego umowy na dotychczasowych warunkach i zaproponował mu dużo niższą pensję.

Carlitos dołożył do tego transferu

Ostatecznie Pekhart trafił do tureckiego Gaziantep FK, Prijović został w Australii, gdzie wciąż jest zawodnikiem Western United, a przy Łazienkowskiej w ostatnich tygodniach zmieniono koncepcję. Już nie poszukiwano w pierwszej kolejności wysokiego i silnego napastnika, ale wciąż istotne było to, by do Warszawy trafił nie tylko skuteczny gracz, ale też piłkarz, który doskonale zna specyfikę klubu, ligi i nie będzie potrzebował czasu na aklimatyzację.

Carlitos pasował do tych założeń. Tym bardziej że Hiszpan też chciał wrócić. Serwis WP SportoweFakty jako pierwszy informował, że nawet dołożył do tego transferu. I to realne pieniądze, bo zrzekł się ok. 150 tys. euro pensji w Panathinaikosie. To sprawiło, że Legia, która latem praktycznie w ogóle nie miała funduszy na transfery, zapłaciła Grekom za Carlitosa ok. 100 tys. euro. Kolejne 200 tys. może jeszcze dołożyć w bonusie. Ale tutaj jest jeden i to konkretny warunek, bo te pieniądze uzależnione są od tego, czy zespołowi Runjaicia uda się w tym sezonie zdobyć mistrzostwo Polski. Wtedy transfer Carlitosa będzie kosztował w sumie 300 tys. euro.

Tylko że to wcale nie będzie łatwy warunek do spełnienia, bo Legia ostatnio popadła w przeciętność. Choć wygrywa jak we wtorek w Niecieczy, a w lidze jest wiceliderem, to wciąż nie wygląda na zespół, który trzeba traktować jako faworyta do tytułu. Przy Łazienkowskiej zdają sobie z tego sprawę. Na czele z Runjaiciem, który już na starcie sezonu diagnozował, że na odbudowę drużyny potrzeba nawet trzech lat. - Tak mówią doświadczeni trenerzy. Nie oznacza to, że przez ten czas przegramy połowę meczów. Na pewno nie. Ale tutaj nie da się nic zrobić na pstryknięcie palcami. Potrzeba czasu - mówił w rozmowie z TVP Sport.

W Legii na pewno ma łatwiej

W Legii wszyscy pamiętają, jak wyglądał poprzedni sezon. Dopiero 10. miejsce w tabeli, blisko trzy miesiące w strefie spadkowej i rekordowe 17 ligowych porażek, a do tego trzech różnych trenerów i nerwy kibiców. - W zeszłym sezonie szorowaliśmy po dnie, broniliśmy się przed spadkiem, a teraz miałbym mówić, że będziemy rywalizować o mistrzostwo czy nawet czołową trójkę? Trochę słabo byłoby opowiadać o takich celach - przyznał ostatnio dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński, który był gościem "Prawdy Futbolu".

Zieliński w programie wypowiadał się także o Carlitosie. O determinacji piłkarza, o tym, że był w kontakcie z Hiszpanem od kilku miesięcy, ale też o mglistych perspektywach zawodnika na grę w Panathinaikosie. - Sprzyjającą okolicznością okazał się dla nas fakt, że Panathinaikos odpadł z europejskich pucharów - musiałbym teraz podziękować Slavii, która go wyeliminowała. Do tego Grecy kupili napastnika za 3,5 mln euro [Andraż Sporar ze Sportingu]. Mieli też snajpera, który w poprzednim sezonie grał wymiennie z Carlitosem [Fotis Ioannidis], a z wypożyczenia z Holandii wrócił do nich jeszcze jeden atakujący [Argyris Kampetsis]. Zostali więc z czterema napastnikami. Ta liczba na pewno byłaby im potrzebna w Lidze Konferencji, ale w tym układzie, mając dwóch względnie młodych zawodników [Ioannidis, Kampetsis] i napastnika pozyskanego za 3,5 mln euro [Sporar], siłą rzeczy Carlitos byłby skazany trochę na nierówną rywalizację, z czego być może sam zdawał sobie sprawę - zastanawiał się Zieliński.

W Legii Carlitos na pewno ma łatwiej. Nie tylko dlatego, że kochają go kibice, którzy trzy lata temu wyraźnie trzymali stronę Hiszpana, kiedy Aleksandar Vuković w ataku uporczywie stawiał na Sandro Kulenovicia. Ale też dlatego, że Runjaić nie ma teraz wielkiego pola manewru. Kramer wciąż nie zadebiutował, leczy uraz przywodziciela. Maciej Rosołek jak grał w ataku, to goli nie strzelał. I teraz wrócił na skrzydło, choć w okresie przygotowawczym sprawdzany był tylko jako napastnik. A Ernest Muci, choć w tym sezonie grywał w ataku, docelowo traktowany jest jako ofensywny pomocnik. Nie jest też aż tak skuteczny jak Carlitos, który potrzebował zaledwie 178 minut na boisku, by strzelić trzy gole i z przytupem przywitać się z Legią.