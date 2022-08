Carlitos uratował Legię w 113. minucie. Chwile dzieliły nas od sensacji

Trzy porażki i remis - to do wtorku był bilans Legii Warszawa w meczach z Bruk-Betem Termalicą na stadionie w Niecieczy. Piłkarze Kosty Runjaicia tym razem byli jednak zdecydowanym faworytem do awansu do 1/16 finału Pucharu Polski. I nie chodziło tylko o to, że legioniści są wiceliderem ekstraklasy, a gospodarze czwartym zespołem 1. ligi.

W porównaniu do sobotniego, ligowego meczu z Ruchem Chorzów (1:2) Radoslav Latal dokonał aż ośmiu zmian w podstawowym składzie. W wyjściowej jedenastce zabrakło nie tylko dwóch defensywnych pomocników - Maciej Ambrosiewicza i Andrija Dombrowskiego - ale też skrzydłowych - Kacpra Karaska i Adama Radwańskiego - ofensywnego pomocnika - Murisa Mesanovicia - oraz napastnika - Tomasa Poznara.

Zdecydowanie mocniejszy skład wystawił Runjaić. Mimo że na ławce rezerwowych usiedli m.in. Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenović czy Josue, to w wyjściowej jedenastce znaleźli się tacy zawodnicy jak Rafał Augustyniak, Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka, Makana Baku czy Carlitos.

I to właśnie Hiszpan już w 7. minucie strzelił gola dla Legii. Hiszpan dostał długie podanie od Bartosza Kapustki, wygrał pojedynek z Nemanją Tekijaskim, minął Serba i w sytuacji sam na sam nie dał szans Tomaszowi Losce.

Legia szybko objęła prowadzenie i wydaje się, że to uśpiło jej czujność. Po zdobytej bramce piłkarze Runjaicia zdecydowanie zwolnili i oddawali coraz więcej pola gospodarzom. Do przerwy najciekawiej było jednak tylko wtedy, gdy interweniował VAR.

W 34. minucie nie był on sprzymierzeńcem Legii. Po uderzeniu Kapustki piłkę odbił Loska. Do tej dopadł Baku, który wyłożył ją Wszołkowi do pustej bramki. Po analizie VAR okazało się jednak, że Baku był na spalonym w momencie strzału Kapustki.

Tuż przed przerwą technologia uratowała legionistów. Po ostrym faulu na połowie przeciwnika czerwoną kartką ukarany został Lindsay Rose. Analiza VAR dowiodła jednak, że obrońca Legii wszedł w nogi rywala ostro, ale nie brutalnie, a czerwona kartka została zamieniona na żółtą.

Legia w bólach awansowała do 1/16 finału PP

Po przerwie to Bruk-Bet Termalica znów był zespołem prowadzącym grę. Tym razem przełożyło się to jednak na gole. W 53. minucie do remisu doprowadził Marcel Błachewicz. 19-latek popisał się świetnym uderzeniem z powietrza po tym, jak piłkę po dośrodkowaniu w pole karne wybijał Artur Jędrzejczyk.

Cztery minuty przed końcem podstawowego czasu gry wydawało się, że mecz został rozstrzygnięty. W polu karnym Legii świetnie zachował się Kacper Śpiewak, który odegrał piłkę do Daniela Pietraszkiewicza, a 20-latek znakomitym, precyzyjnym strzałem pokonał Cezarego Misztę.

Gospodarzom jednak nie udało się dowieźć prowadzenia do końca. Legioniści natychmiastowo ruszyli do zdecydowanego ataku i zostali za to wynagrodzeni. W 90. minucie Michal Hubinek kopnął we własnym polu karnym Yuriego Ribeiro i po kolejnej analizie VAR sędzia podyktował rzut karny dla Legii. Ten na gola pewnie zamienił Josue.

Portugalczyk był też jednym z bohaterów dogrywki. To on w 113. minucie dośrodkował w pole karne Bruk-Betu Termaliki, a decydującego gola strzelił Carlitos. Hiszpan sprytnie dołożył stopę do dośrodkowania Josue i dał Legii awans do 1/16 finału Pucharu Polski. Ta runda w październiku, jej losowanie w piątek.