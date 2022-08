Wielkie Derby Śląska jednak nie na Stadionie Śląskim. Pomysł upadł

Wielkie derby Śląska, czyli starcie między Ruchem Chorzów a Górnikiem Zabrze, elektryzowało swego czasu całą piłkarską Polskę. Chorzowski klub w ostatnich latach podupadł, co spowodowało, że kibice od lat nie oglądali żadnego pojedynku między dwoma 14-krotnymi mistrzami Polski. Teraz Ruch powoli wspina się po kolejnych szczeblach i jest już w I lidze. Niewykluczone, że za jakiś czas Ruch i Górnik spotkają się w meczu ligowym.

Absolutny hit w I rundzie Pucharu Polski. Rozlosowano pary

Wielkie Derby Śląska przy Cichej 6

Jednak zanim to nastąpi, obie ekipy spotkają się w Pucharze Polski. Los skojarzył obie drużyny w 1/32 finału. Gospodarzem będzie ekipa Ruchu. Od razu w mediach pojawiły się sugestie, aby zorganizować ten mecz nie na stadionie Ruchu przy ul. Cichej 6, ale na Stadionie Śląskim, mogącym pomieścić ponad 50 tysięcy kibiców. W przeszłości mecze pomiędzy Ruchem a Górnikiem odbywały się już na tym obiekcie. Ostatni raz w 2008 roku.

Jak informuje portal stadiony.net, na kolejne tego typu widowisko przyjdzie jeszcze kibicom poczekać. Wiadomo już, że mecz odbędzie się na stadionie Ruchu. Według informacji portalu, decydujący okazał się czas. Mecz pomiędzy Ruchem a Górnikiem odbędzie się już 1 września. Losowanie miało miejsce niespełna miesiąc przed terminem meczu. A poprzednie wielkie derby Śląska na Stadionie Śląskim były organizowane przez pół roku, a termin był znany znacznie wcześniej. Co ciekawe, w tekście czytamy, że wielu kibiców Ruchu wolało obejrzeć to spotkanie właśnie na stadionie przy Cichej, a nie na Stadionie Śląskim.

Mecz w 1/32 Pucharu Polski pomiędzy Ruchem Chorzów a Górnikiem Zabrze będzie 121. spotkaniem obu ekip. Więcej spotkań derbowych mają za sobą jedynie Cracovia i Wisła Kraków. 46 razy lepszy był Górnik, natomiast Ruch triumfował 34 razy. 40-krotnie mecze kończyły się remisem. Ostatni raz Ruch i Górnik spotkały się w lutym 2016 roku. Ruch triumfował na boisku rywala 2:0. Co ciekawe, w tamtym sezonie to nie Ruch, ale Górnik spadał z ekstraklasy. Rok później jednak to "Niebiescy" pożegnali się z najwyższą klasą rozgrywkową, a Górnik wrócił do elity.