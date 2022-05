Eksperci zachwyceni postawą piłkarzy Rakowa. "MVP meczu i całego sezonu"

To miało być wielkie święto piłkarskie, ale ostatecznie kibice Lecha Poznań nie mogli wejść na stadion przez zakaz wnoszenia sektorówek i dużych flag. Pod jedną z bram Stadionu Narodowego policja postanowiła użyć gazu łzawiącego. Prezes PZPN Cezary Kulesza oświadczył, że ten finał może być ostatnim rozgrywanym w Warszawie. "Stanowisko Komendy Miejskiej PSP o zakazie wnoszenia większych flag uderza w piękno sportu, jest niezrozumiałe i powoduje więcej szkód niż pożytku. Zmieniono zasady obowiązujące od lat" - pisał Kulesza.

"Niesamowite, co ten klub wyprawia". Eksperci zachwycają się Rakowem Częstochowa

"Zasłużone zwycięstwo Rakowa! Puchar w rękach drużyny, która na to zasłużyła. Gratulacje" - napisał Mariusz Piekarski, agent piłkarski.

"Ciekawe, ile trofeów wygra Raków Częstochowa, zanim inne kluby zorientują się, że trzeba to robić właśnie tak, a nie kombinować z budowaniem klubu i zespołu na skróty. Gratulacje" - stwierdził Szymon Janczyk, dziennikarz weszlo.com.

"Prezesi, dyrektorzy sportowi i trenerzy powinni ruszyć na - nomen omen - pielgrzymkę do Częstochowy, by zobaczyć, jak buduje się klub i zdrowo nim zarządza. Brawo, brawo, brawo" - pisze Jarosław Koliński z "Przeglądu Sportowego".

"Gratulacje Raków! Zasłużenie. Papszun King, Ivi MVP, Michał Świerczewski boss" - wylicza Maciej Wąsowski z weszlo.com.

"Gratulacje dla Rakowa. Wielki sezon. A będzie chyba jeszcze większy" - twierdzi Marcin Gazda z Eleven Sports.

"Niemalże całą zimę i wiosnę typowałem Lecha do mistrzostwa. Teraz będę w szoku, jeśli Raków nie zdobędzie dubletu. Dziś wielki mentalny zastrzyk przed finiszem ligi" - twierdzi Kamil Kania, komentator Viaplay.

"Najlepsi piłkarze błyszczą na największej scenie. Ivi Lopez MVP meczu i całego sezonu" - uważa Krzysztof Marciniak z Canal+ Sport. Zgadzacie się?

"Brawo Raków. Niesamowite, co ten klub wyprawia w ostatnich trzech latach. A najlepsze, że nie ma w tym przypadku, to tylko logiczna konsekwencja mądrego działania" - pisze Przemysław Michalak z weszlo.com.

"Najbardziej lubię w piłce projekty, których sukces nie wynika z przypadku, losowości czy jednorazowego wystrzału, tylko po prostu z logiki i porządnego zarządzania przez wiele lat. Dlatego brawo Raków" - gratuluje Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz Canal+ Sport.

"Wielkie gratulacje dla Rakowa. I jeszcze większe zazdro za to, co robicie i jak robicie" - stwierdził Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl, zwracając się do Michała Świerczewskiego i Wojciecha Cygana, czyli do najważniejszych osób w Rakowie.