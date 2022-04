Bez dużych flag podczas finału Pucharu Polski. Ale PZPN nie składa broni

Finał Pucharu Polski po trzech latach przerwy wraca na Stadion Narodowy w Warszawie, a mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa, zaplanowany na 2 maja, zapowiada się niezwykle interesująco, gdyż będzie to starcie dwóch najlepszych drużyn w Polsce w sezonie 2021/22.

Wiele wskazuje na to, że na trybunach znów będzie około 50 tysięcy kibiców, z czego po kilkanaście tysięcy kibiców każdego z finalistów. W minionych latach często prezentowali oni efektowne oprawy na całe sektory za bramką, nie brakowało też środków pirotechnicznych. Teraz może być o to trudno, ze względu na warunek, jaki Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej postawił prezydent Warszawy, wydając pozwolenie na organizację imprezy masowej. Kibice nie będą mogli wnieść większych sektorówek, które często były głównym elementem opraw, ale pod którymi też kibice organizowali się w kwestii odpalania rac i innych środków pirotechnicznych.

PZPN w tej sytuacji stanął w obronie kibiców i zapowiedział odwołanie od tego warunku.

Oto komunikat opublikowany na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej:

"25 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał zezwolenie na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej – meczu piłki nożnej Lech Poznań – Raków Częstochowa w finale Fortuna Pucharu Polski na stadionie PGE Narodowym. Spotkanie odbędzie się 2 maja o godzinie 16:00.

Jednym z warunków zezwolenia jest niedopuszczenie przez organizatora do używania banerów lub flag o wymiarach większych niż 2m x 1,5m. Niestosowanie się do niniejszego warunku przez organizatora objęte jest groźbą kary pozbawienia wolności do lat 8 (art. 58 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych). Należy podkreślić, że tym samym zawieszone zostało dotychczasowe prawo PZPN jako organizatora (określone w regulaminie imprezy masowej) do każdorazowego wyrażania zgody w przypadku próby wnoszenia i używania banerów lub flag o wymiarach większych niż wymiar określony powyżej.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że służby informacyjne i porządkowe będą zobowiązane do odmówienia wniesienia na stadion banerów lub flag o wymiarach większych niż 2m x 1,5 zgodnie z niniejszą decyzją organu wydającego zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

Polski Związek Piłki Nożnej, jako organizator przedmiotowej imprezy masowej, zamierza złożyć stosowne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie ww. warunku zezwolenia."

