Lech Poznań w finale Pucharu Polski. Kopciuszek rozbity w półfinale

Lech Poznań przystępował do wtorkowego półfinału Pucharu Polski bez straconego choćby jednego gola. "Kolejorz", trzecia siła ekstraklasy, był zdecydowanym faworytem, bo Olimpia Grudziądz na co dzień występuje w 3. Lidze, czyli na... czwartym poziomie rozgrywkowym. Ale choć dysproporcja umiejętności między drużynami była ogromna, to fani Olimpii wierzyli w awans. Wierzyli, bo w poprzednich rundach Olimpia wyeliminowała m.in. Wartę Poznań i Wisłę Kraków, a także rezerwy Lecha oraz Nowy Dwór Mazowiecki, który wcześniej wyrzucił z rozgrywek Lechię Gdańsk. A jak było we wtorek?

REKLAMA

Zobacz wideo Analizujemy rywali Polaków na MŚ. Na to musi być gotowy Czesław Michniewicz

Tak wyglądałyby grupy MŚ 2026. 48 zespołów, a Polska? Znowu miałaby trudno

Lech przeważał od pierwszego gwizdka. Goście nie schodzili z połowy rywali, ale mieli problem, by realnie zagrozić bramce Olimpii. Bramkę na 1:0 zdobyli w 27. minucie, gdy Barry Douglas dośrodkował z rzutu rożnego, a Dawid Kownacki głową umieścił piłkę w siatce. Po drodze piłka odbiła się jeszcze od pleców jednego z obrońców, czym zmyliła bramkarza.

Tuż po zmianie stron było już 2:0. Joel Pereira dośrodkował w pole karne, a obrona gospodarzy zaspała, bo nikt nie przeciął tego podania, choć powinien. Do piłki dopadł Barry Douglas, który wślizgiem pokonał bramkarza.

Arkadiusz Milik dostał duże wyrożnienie od kibiców. I to juz drugi raz

W 55. minucie stało się jasne, że Lech tego meczu nie przegra, bo drugą żółtą kartkę zobaczył kapitan Olimpii - Piotr Witasik. Trzy minuty później było już 3:0. Znowu centrował Pereira, i znowu skutecznie akcję zamykał Douglas. I choć do ostatniego gwizdka zostało pół godziny, to nic ciekawego się już w Grudziądzu nie działo. Lech nadal utrzymywał się przy piłce, ale już nie atakował za wszelką cenę.

Z kim Lech zagra w finale?

Już 6 kwietnia Raków Częstochowa, wicelider ekstraklasy, zmierzy się w drugim półfinale z Legią Warszawa, która zajmuje 10. miejsce w tabeli.

Lech Poznań czeka na zwycięstwo w Pucharze Polski od 2009 roku. Na razie "Kolejorz" skupia się jednak na sobotnim hicie ligowym z Legią.