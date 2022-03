Legia w końcówce dobiła rywala i awansowała w Pucharze Polski

Josue od początku pokazywał, że to on będzie prowadził grę Legii w środowy wieczór przy Łazienkowskiej. Tylko w pierwszych minutach Portugalczyk trzykrotnie uderzał na bramkę Macieja Gostomskiego, jednak za każdym razem brakowało mu albo szczęścia, albo precyzji.

Inaczej było w 22. minucie. Josue dostał piłkę na połowie Górnika, podprowadził ją kilkanaście metrów i zdecydował się na strzał sprzed pola karnego. I była to decyzja bardzo dobra, tak samo jak wykonanie, bo piłka wpadła pod poprzeczkę bramki Gostomskiego.

Niedługo później Legia mogła prowadzić 2:0. Mogła, ale po podaniu Josue kapitalną okazję zmarnował Tomas Pekhart. Czech pomylił się też w drugiej połowie, kiedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego minimalnie przestrzelił po uderzeniu głową.

Legia w półfinale Pucharu Polski

Im dłużej trwała długa połowa, tym większą przewagę zyskiwali goście. Górnik Łęczna grał bardzo ofensywnie, szukając bramki wyrównującej. Najlepszą okazję zespół Kamila Kieresia miał w 71. minucie. To wtedy w pole karne piłkę wrzucił Jason Lokilo, a w sytuacji sam na sam z Cezarym Misztą gola nie strzelił Michał Mak.

To, co nie udało się Makowi, udało się Ernestowi Muciemu. W 86. minucie legioniści wyprowadzili bardzo szybki kontratak. Chociaż Górnik Łęczna miał rzut rożny, to momentalnie stracił piłkę, a ta spadła pod nogi Josue. Portugalczyk wyczekał dobry moment i podał do Muciego, który uderzeniem w dalszy róg ustalił wynik meczu.

Legia awansowała do półfinału Pucharu Polski, dołączając do Olimpii Grudziądz, Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań. Losowanie półfinałów w piątek o 12. Mecze zaplanowano na 6 kwietnia. Finał 2 maja na stadionie narodowym.