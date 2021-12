Znamy termin losowania par ćwierćfinałowych Pucharu Polski

Raków Częstochowa broni Pucharu Polski wywalczonego w poprzednim sezonie, który zapewnił im możliwość gry w Superpucharze Polski oraz eliminacjach do nowopowstałych rozgrywek europejskich, czyli Ligi Konferencji Europy. Dodatkowo wygrana zapewniła drużynie z Częstochowy zarobek na poziomie pięciu milionów złotych.

Znamy termin losowania par w ćwierćfinale Pucharu Polski. Wolne tylko dwa miejsca

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował w oficjalnym komunikacie, że losowanie par ćwierćfinałowych Pucharu Polski odbędzie się w piątek 3 grudnia o godzinie 13:00. Mecze kolejnej fazy krajowego pucharu są zaplanowane na 2 marca 2022 roku, a z kolei terminem rezerwowym jest 9 marca. Transmisja z całego wydarzenia będzie dostępna do obejrzenia na kanale YouTube "Łączy nas piłka".

Jak dotąd znamy sześć drużyn, które awansowały do ćwierćfinału Pucharu Polski. Ze sporymi problemami, ale ostatecznie zwycięsko wyszła Legia Warszawa, która pokonała 2:1 Motor Lublin. Do niespodzianki doszło również w Gdyni, gdzie miejscowa Arka wygrała 2:1 z Zagłębiem Lubin. Poza tym do ćwierćfinału awansował Lech Poznań, Raków Częstochowa, Górnik Łęczna oraz Olimpia Grudziądz.

Do rozegrania zostały jeszcze dwa spotkania. Mecz Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze został przełożony ze względu na wykryte przypadki zakażenia koronawirusem w drużynie z Gliwic. Na ten moment nie jest znany nowy termin rozegrania meczu, ale prawdopodobnie dojdzie do tego w trakcie rundy wiosennej. Z kolei w czwartek 2 grudnia Widzew Łódź zagra z Wisłą Kraków. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00.