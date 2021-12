Kolejny ekstraklasowicz za burtą Pucharu Polski. Obrońcy tytułu grają dalej

Raków Częstochowa jak na razie pewnie kroczy po obronę Pucharu Polski zdobytego przed rokiem. Wicemistrz Polski mierzył się do tej pory z zespołami z niższych lig i dopiero w 1/8 trafił na innego ekstraklasowicza – Bruk-Bet Termalikę. Niecieczanie z kolei niespodziewanie wyeliminowali już Śląsk Wrocław, a potem GKS Katowice.

Chociaż "puchar rządzi się swoimi prawami", to następnej niespodzianki już nie było. Raków Częstochowa już w pierwszej połowie ustalił wynik spotkania. Bo ładnej akcji gości Fabian Sturgeon minął dwóch rywali i mocnym strzałem pokonał Budziłka. Raków podwyższył prowadzenie pod koniec pierwszej połowy. Gwilia zagrał prostopadłą piłkę do Tudora, ten minął bramkarza i wyłożył piłkę Ledermanowi, a ten skierował ją do bramki.

W drugiej połowie Bruk-Bet ruszył do odrabiania strat, ale Raków umiejętnie się bronił. Pod koniec meczu goście mieli okazje na podwyższenie wyniku, ale dwa razy dobrze interweniował Budziłek. Termalica walczyła, ale musiała uznać wyższość rywala i zakończyła swoją przygodę z Pucharem Polski na 1/8 finału.

Raków Częstochowa jest czwartym zespołem, który zapewnił sobie awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. We wtorek w gronie ośmiu najlepszych drużyn znalazły się Olimpia Grudziądz i Górnik Łęczna. W środę awans wywalczył również Lech Poznań, który bez problemów uporał się z Garbarnią Kraków.

Na 1 grudnia zaplanowano jeszcze dwa mecze – Arki Gdynia z Zagłębiem Lubin i Motoru Lublin z Legią Warszawa.