Lech gromi rywali w Pucharze Polski. Już do przerwy było 3:0

Garbarnia Kraków w obecnej edycji Pucharu Polski już zdążyła zaistnieć. Najpierw pokonała Powiśle Dzierzgoń, by w 1/16 finału mierzyć się z lokalnym rywalem - Wieczystą Kraków. Garbarnia rozbiła jednak zespół prowadzony przez Franciszka Smudę aż 5:0, nie dając żadnych szans swoim rywalom.

W 1/8 finału Garbarnia trafiła na znacznie trudniejszego rywala - Lecha Poznań. Zespół Macieja Skorży od samego początku spotkania narzucił swoje warunki gry, co błyskawicznie przyniosło efekt w postaci gola. Już w 16. minucie spotkania fatalny błąd popełnili obrońcy Garbarnii, którzy stracili piłkę we własnym polu karnym. Kozioł odbił pierwszy strzał, ale przy dobitce Marchwińskiego nie miał już nic do powiedzenia.

Siedem minut później było już 2:0. Ramirez wbiegł z piłką w pole karne, zagrał przed bramkę, piłka odbiła się od Sobiecha i wpada do siatki. W 31. minucie bramkę na 3:0 zdobył Czerwiński, który dobił piłkę odbitą od poprzeczki, trafiając do pustej bramki. Już przed przerwą było więc jasne, ze niespodzianki w meczu Pucharu Polski nie będzie.

Murawski dobija Garbarnię Kraków

Po przerwie tempo meczu znacznie spadło. Lech już nie atakował tak zdecydowanie jak przed przerwą. W 63. minucie goście zdobyli jednak czwartą bramkę. Murawski próbował dwukrotnie uderzać sprzed pola karnego przed przerwą, ale za trzecim razem zdołał wreszcie pokonać bramkarza Garbarni.

Taki wynik oznacza, że Garbarnia Kraków nie powtórzy swojego najlepszego rezultatu w Pucharze Polski. Trzykrotnie występowała już w ćwierćfinale krajowego pucharu, ale po raz ostatni w sezonie 1973/1974. Z kolei Lech Poznań pozostaje w grze o swój 6. puchar. Ostatnio zwyciężył w 2009 roku, choć od tamtej pory czterokrotnie grał w finale rozgrywek.