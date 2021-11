To był najważniejszy mecz w historii Wieczystej. Ekipa Smudy upokorzona

Dla Wieczystej mecz derbowy z Garbarnią był niezwykle ważny, ponieważ w rozgrywkach IV ligi grupie małopolskiej zespół z Krakowa nie ma praktycznie żadnej konkurencji, wygrywając mecz za meczem, mając w składzie m.in Sławomira Peszkę czy też Radosława Majewskiego. Po 16 kolejkach ma na koncie aż 15 zwycięstw i zaledwie jeden remis i prowadzi z 46 punktami na koncie, wyprzedzając aż o dziewięć punktów drugi w tabeli zespół, Wiślanie Jaśkowice.

REKLAMA

Zobacz wideo

Szejkowie z Newcastle wybrali nowego trenera! Hitowy transfer blisko. Budują potęgę

Natomiast w Pucharze Polski w pierwszej rundzie centralnej fazy rozgrywek Wieczysta pokonała 2:1 I-ligowego Chrobrego Głogów. Natomiast Garbarnia Kraków łatwo wygrała 3:0 na wyjeździe z piątoligowym Powiślem Dzierzgoń 3:0. W 1/16 finału Wieczysta spotkała się w derbach Krakowa z drugoligową Garbarnią. Spotkanie zapowiadało się niezwykle atrakcyjnie, ale okazało się być dla Wieczystej brutalnym zderzeniem z rzeczywistością.

Wieczysta rozbita przez Garbarnię w derbach Krakowa w Pucharze Polski

Już w 12. minucie Garbarnia objęła prowadzenie po bramce słowackiego pomocnika Michala Kleca. Zaledwie siedem minut później było 0:2 po skutecznie wykonanym rzucie karnym autorstwa Daniela Morysa. Pod koniec pierwszej połowy zespół Macieja Musiała trafił jeszcze dwa razy do siatki. Najpierw Bartosza Plewkę pokonał Michał Feliks, a po chwili Bartolomiej Purcha.

- Do przerwy 4:0 dla Garbarni. To jednak solidny drugoligowiec w każdym aspekcie, do tego maksymalnie zmobilizowany na ten mecz, może nawet z pewnym respektem do kilku nazwisk. Wieczysta w obronie jest na poziomie ligi, w której na co dzień gra, każde prostopadłe podanie to zagrożenie - napisał na Twitterze dziennikarz portalu weszlo.com, Przemysław Michalak.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W drugiej połowie emocji było znacznie mniej. Goście całkowicie kontrolowali przebieg meczu. W 64. minucie Garbarnia zdobyła piątą bramkę po strzale Bartłomieja Korbeckiego. W całym meczu piłkarze gospodarzy zostali ukarani aż sześć razy żółtymi kartkami, m.in. Majewski i Peszko, który z powodu kontuzji musiał zejść z boiska już w 32. minucie, kiedy zastąpił go Jakub Bąk.

Garbarnia Kraków w tabeli II ligi zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, dające awans do baraży. W 15 meczach zgromadził 23 punkty.

Oficjalnie: Antonio Conte ma nowy klub! "Jestem przeszczęśliwy"

Ostatecznie Garbarnia rozbiła Wieczystą aż 5:0 i awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. Dla zespołu Musiała było to czwarte z rzędu zwycięstwo, licząc z rozgrywkami II ligi, gdzie ostatnio pokonali kolejno: KKS Kalisz (3:1), Chojniczankę (3:1) i Pogoń Grodzisk Mazowiecki (2:1).