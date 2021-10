Derby Krakowa w 1/16 finału Pucharu Polski. Legia i Lech z łatwymi rywalami

W 1/16 finału zespołem z najniższej klasy rozgrywkowej jest Wieczysta Kraków. Zespół występujący w IV lidze w poprzedniej rundzie wyeliminował pierwszoligowego Chrobrego Głogów. Oprócz tego w stawce jest po dziesięć drużyn z ekstraklasy i pierwszej ligi, pięć z drugiej ligi oraz sześciu trzecioligowców.

REKLAMA

Zobacz wideo

Piłkarz ekstraklasy wcielił się w Jamesa Bonda. Kibice zachwyceni [WIDEO]

Derby Krakowa w 1/16 finału

Jakie były zasady losowania? Nie było żadnego rozstawienia, czyli drużyny z ekstraklasy mogły wpaść na siebie. Gospodarzami meczów w poszczególnych fazach są drużyny grające na niższym szczeblu rozgrywkowym. W 1/16 finału dojdzie do derbów Krakowa - wspomniana Wieczysta zmierzy się z drugoligową Garbarnią. Co ciekawe, w tej fazie nie dojdzie do żadnego starcia drużyn z ekstraklasy. Będą za to dwa starcia pierwszoligowców: Korona KielcePublikujWidzew Łódź z GKS-em Jastrzębie.

Faworyci rozgrywek: Legia Warszawa i Lech Poznań trafili na łatwych rywali, bo zmierzą się z trzecioligowcami. Natomiast obrońca trofeum - Raków Częstochowa pojedzie na mecz do drugoligowego KKS-u 1925 Kalisz.

Finał znów na PGE Narodowym

Mecze 1/16 finału zostaną rozegrane w dniach 26-28 października tego roku. 1/8 finału zaplanowana jest na 1 grudnia. Wiosną zostaną rozegrane ćwierćfinały (2 marca) i półfinały (6 kwietnia). Wielki finał odbędzie się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. We wszystkich rundach nie ma rewanżów. W każdym spotkaniu na boisku musi przebywać dwóch młodzieżowców (poniżej 22 roku życia).

W finale Pucharu Polski w ubiegłym roku Raków Częstochowa po znakomitej końcówce pokonał Arkę Gdynia 2:1. Najwięcej razy po Puchar Polski sięgała Legia Warszawa - dziewiętnaście.

Dramatyczne wyznanie piłkarza Napoli. "Mogłem umrzeć. Bardzo się bałem"

Pary 1/16 finału Pucharu Polski: