Kolejne sensacje w Pucharze Polski! Wieczysta gra dalej, kompromitacja drużyny z ekstraklasy

Do tej pory z Pucharem Polski już w 1/32 finału pożegnało się aż siedem drużyn z ekstraklasy - Jagiellonia Białystok, Stal Mielec, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Wisła Płock, Cracovia i Radomiak Radom. W środę do tego grona dołączyła Warta Poznań, choć przeciwnika miała teoretycznie najłatwiejszego - trzecioligową Olimpię Grudziądz.

Choć trener ekstraklasowej drużyny, Piotr Tworek, wcale nie wystawił na boisku trzecioligowca rezerwowego zestawienia swojego zespołu, ten niespodziewanie nie dał rady przeciwstawić się Olimpii. Oba gole dla gospodarzy padły w drugiej połowie. O zwycięstwie zadecydowały stałe fragmenty - najpierw po jednym z nich głową do siatki trafił Adrian Karankiewicz, a następnie skutecznym strzałem z rzutu wolnego popisał się Marcin Warcholak, dzięki czemu drużyna Marcina Płuski sensacyjnie zwyciężyła 2:0.

Małe święto w Krakowie, Wieczysta lepsza od Chrobrego

Do sporej niespodzianki doszło także w Krakowie, ale nie na boisku Wisły czy Cracovii, lecz Wieczystej Kraków. Czwartoligowiec trenowany przez Franciszka Smudę, w barwach którego wystąpili m.in. Sławomir Peszko, Radosław Majewski czy Łukasz Burliga, wyeliminował wyżej notowanego rywala. I choć przez długi czas to Chrobry prowadził 1:0 po golu Pawła Tupaja, to w ostatnich minutach dwa ciosy zadał inny piłkarz Wieczystej z przeszłością w ekstraklasie, Jakub Bąk, którego dwa gole przesądziły o zwycięstwie zespołu Franciszka Smudy 2:1. Spotkanie oglądało na trybunach około 1300 kibiców.

Raz, dwa, trzy! Lech wygrywa w Poznaniu, ale na wyjeździe w Pucharze Polski

W innych środowych meczach swój awans do kolejnej rundy przypieczętowały takie drużyny, jak Lech II Poznań, Arka Gdynia, Widzew Łódź, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Świt Skolwin, Garbarnia Kraków oraz GKS Katowice.

Wyniki pierwszych środowych meczów 1/32 finału Pucharu Polski:

Lech II Poznań - Puszcza Niepołomice 2:1 (Kołtański 49', Gogół 52' - Włodarczyk 39')

GKS Bełchatów - Arka Gdynia 0:5 (Memić 3', Siemaszko 15', 45', 50', Aleman 75')

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Rekord Bielsko-Biała 4:3 po dogr. (Długołęcki 7', Sosnowski 24'-k., Kwiatkowski 85', Basiuk 108' - Wróbel 35', 64', Mucha 59')

Wisłoka Dębica - Świt Skolwin 0:0, karne: 6:7

Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów 2:1 (Bąk 74', 86' - Tupaj 52')

Olimpia Zambrów - GKS Katowice 0:1 (Kozłowski 49')

Powiśle Dzierzgoń - Garbarnia Kraków 0:3 (Kuczera 22', 41', Malik 67')

Olimpia Grudziądz - Warta Poznań 2:0 (Karankiewicz 67', Warcholak 71')

Resovia Rzeszów - Widzew Łódź 1:2 (Kubowicz 69' - Guzdek 31', Karasek 72')