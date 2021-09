Raz, dwa, trzy! Lech wygrywa w Poznaniu, ale na wyjeździe w Pucharze Polski

Teoretycznie mecz 1/32 finału Pucharu Polski pomiędzy Skrą Częstochowa a Lechem Poznań powinien zostać rozegrany w Częstochowie, ale ze względu na problemy infrastrukturalne pierwszoligowiec nawet wszystkie swoje mecze 1. ligi rozgrywa na wyjazdach. W związku z tym spotkanie z Lechem rozegrano w Poznaniu, a trener lidera ekstraklasy Maciej Skorża wymienił na nie niemal całą jedenastkę względem ostatniego starcia ligowego z Jagiellonią Białystok (0:1). W wyjściowym składzie Lecha pozostał jedynie bramkarz Filip Bednarek.

Mimo to Lech nie miał większych problemów z awansem do kolejnej rundy Pucharu Polski. Już po siedemnastu minutach gry "Kolejorz" wyszedł na prowadzenie, gdy bramkarza Skry Bartosza Neugebauera zaskoczył Artur Sobiech, który po akcji z Danim Ramirezem dobił uderzenie Hiszpana i otworzył wynik spotkania.

Lech mógł prowadzić do przerwy wyżej, ale dobrych sytuacji nie wykorzystali Pedro Tiba czy Filip Marchwiński. Tuż po zmianie stron z kolei doszło do nietypowej sytuacji, bo choć Barry Douglas umieścił piłkę w siatce efektownym uderzeniem z rzutu wolnego, to fatalny błąd popełnił Antonio Milić, który ustawił się zbyt blisko muru. Pomiędzy nim a zawodnikami Skry nie było odległości jednego metra, w związku z czym sędzia Zbigniew Dobrynin gola nie uznał.

Co się odwlecze, to nie uciecze. Po tym, jak kolejnych dobrych okazji na bramkę nie potrafili zamienić Skrzypczak i Ramirez, Barry Douglas w 58. minucie podwyższył już w pełni przepisowo podwyższył prowadzenie Lecha, pokonując bramkarza bardzo ładnym strzałem głową po dośrodkowaniu wspomnianego Ramireza. W samej końcówce wynik ustalił zaledwie 17-letni Antoni Kozubal, który dobił uderzenie w słupek Daniego Ramireza.

Lech Poznań pokonał Skrę Częstochowa 3:0 i podobnie jak inni faworyci rozgrywek, tacy jak Legia Warszawa, Raków Częstochowa czy Lechia Gdańsk, awansował do 1/16 finału Pucharu Polski. Warto dodać, że z rozgrywkami pożegnało się już siedem drużyn z ekstraklasy - Jagiellonia Białystok, Stal Mielec, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Wisła Płock, Cracovia i Radomiak Radom.