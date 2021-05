Niesamowita radość piłkarzy Rakowa! Wbiegli na konferencję i rzucili się na trenera [WIDEO]

Zawodnicy Rakowa Częstochowa nie ukrywali swojej wielkiej radości po wygranym w dramatycznych okolicznościach meczu. Jeszcze bowiem w 81. minucie przegrywali 0:1, a mimo to potrafili odwrócić losy spotkania, strzelić dwa gole i wygrać 2:1. Po meczu kilku zawodników przyszło na pomeczową konferencję prasową. Nie byłoby w tym nic bardzo dziwnego, że na salę konferencyjną weszli z pucharem za trofeum za zwycięstwo w Pucharze Polski. Mało tego, wypełnionego szampanem. Poszli w kierunku trenera Marka Papszuna i go oblali. A potem zaczęli głośno śpiewać: Puchar jest nasz, lalalalala, puchar jest nasz.

Papszun cieszył się z zawodnikami

Szczęśliwy trener Marek Papszun wstał z krzesełka, wzniósł puchar i cieszył się razem z zawodnikami.

Raków Częstochowa na stulecie klubu zdobył pierwsze trofeum do klubowej gabloty. Wiadomo już, że skończy rozgrywki ekstraklasy na najwyższym miejscu w historii klubu. Ma szansę nawet na wicemistrzostwo Polski. Dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje trzecie miejsce w tabeli i do wicelidera, Pogoni Szczecin traci punkt, ale ma jeden mecz do rozegrania więcej.

Raków do zakończeniu sezonu zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Mielec (5 maja) i Pogonią Szczecin (16 maja) oraz u siebie z Piastem Gliwice (10 maja).