Gdzie i o której oglądać wielki finał Pucharu Polski? Raków - Arka [TRANSMISJA, STREAM]

Tegoroczny finał Pucharu Polski odbędzie się podobnie jak ten z 2020 na Arenie Lublin. Tradycyjnie odbywał się na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale musiał zostać przeniesiony z powodu pandemii koronawirusa. Niestety w tym roku odbędzie się on bez udziału kibiców. W zeszłym udało się wpuścić 25% publiczności. Cracovia pokonała wtedy Lechię Gdańsk 3:2. W tegorocznym finale zmierzą się ze sobą natomiast Raków Częstochowa i Arka Gdynia.

Raków powalczy o pierwsze trofeum w historii. Arka Gdynia z szansą na powtórzenie sukcesu z 2017 roku.

Raków Częstochowa od czasu awansu do Ekstraklasy w 2019 roku robi furorę w krajowych rozgrywkach. W tym sezonie podopieczni Marka Papszuna po raz pierwszy w historii zajmą miejsce na podium w Ekstraklasie. W niedzielę natomiast będą mieli szansę na zdobycie pierwszego trofeum w historii klubu. Częstochowianie byli już raz w finale Pucharu Polski - w 1967 roku. Przegrali wtedy jednak na nieistniejącym już Stadionie Błękitnych w Kielcach z Wisłą Kraków 0:2. - Zdajemy sobie sprawę z rangi spotkania. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, nie możemy doczekać się niedzieli, godziny szesnastej, dużych emocji. Arka na pewno ma swoje atuty i nieprzypadkowo walczy o awans do ekstraklasy - powiedział przed finałem Marek Papszun.

Arka Gdynia jest zdecydowanie największą niespodzianką tegorocznej edycji Pucharu Polski. Podopieczni Dariusza Marca grają obecnie w I lidze, w której zajmują dopiero 6. miejsce. W półfinale sprawili ogromną sensację, eliminując wicemistrzów Polski, Piasta Gliwice. W finale gdynianie też są skazywani na porażkę, pomimo tego, że mają doświadczenie w grze w finałach Pucharu Polski. Tegoroczny finał jest już dla nich trzecim w ciągu pięciu ostatnich edycji. Raz udało im się sprawić niespodziankę i pokonać w 2017 roku Lecha Poznań 2:1 po dogrywce. Dzięki temu zdobyli trofeum po raz drugi w swojej historii. Pierwszy raz dokonali tego w 1979, pokonując Wisłę Kraków 2:1. Co ciekawe finał też się wtedy odbywał w Lublinie tylko na innym stadionie. - Widać, że jesteśmy mocni psychicznie. W ostatnich meczach to potwierdziliśmy. Wierzymy, że możemy upuścić krwi Rakowowi. Piłka jest okrągła, bramki dwie, wynik do końca otwarty. Mamy szacunek do Rakowa, ale nie zamierzamy się go bać - powiedział przed meczem Dariusz Marzec.

Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się w zeszłym sezonie w ramach grupy spadkowej Ekstraklasy. Było to dokładnie 26 czerwca 2020 roku, a górą był Raków, który wygrał 3:2.

Kiedy odbędzie się mecz finału Pucharu Polski? Gdzie będzie można go obejrzeć?

Mecz między Arką Gdynia, a Rakowem Częstochowa odbędzie się 2 maja 2021 roku o godzinie 16:00 na stadionie położonym przy ulicy Stadionowej 1 w Lublinie. Prawa do transmitowania krajowego pucharu w Polsce posiada Telewizja Polsat i to ona przeprowadzi transmisję z tego spotkania. Mecz będzie też dostępny do obejrzenia za pośrednictwem serwisu internetowego Ipla.tv.