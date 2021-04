Znamy finalistów tegorocznej edycji Pucharu Polski! Kiedy odbędzie się mecz finałowy?

W środę 7 kwietnia tego roku odbył się pierwszy mecz w półfinale Pucharu Polski, w którym Arka Gdynia zmierzyła się z Piastem Gliwice. Zarówno w regulaminowym czasie gry, jak i dwóch częściach dogrywki, nie udało się wyłonić zwycięzcy, przez co o awansie musiała rozstrzygnąć seria jedenastek. W niej lepiej poradziła sobie drużyna prowadzona przez Dariusza Marca, a decydujący rzut karny wykonał Marcus da Silva. Arka Gdynia zagra w finale Pucharu Polski po raz pierwszy od sezonu 2017/2018, kiedy to musiała uznać wyższość Legii Warszawa (1:2).

REKLAMA

Zobacz wideo "Raków się nie zatrzyma. To jest najlepiej rozwijający się projekt w Polsce"

Puchar Polski. Raków Częstochowa stanie przed szansą wygrania Pucharu Polski po raz pierwszy w swojej historii

Raków Częstochowa do tej pory tylko raz występował w finale Pucharu Polski. Miało to miejsce w sezonie 1966/1967, kiedy to jego rywalem była Wisła Kraków. Mecz zakończył się wówczas po dogrywce, w której po golu strzelili Andrzej Sykta i Hubert Skupnik. Dzięki temu Wisła awansowała do Pucharu Zdobywców Pucharów, gdzie w pierwszej rundzie mierzyła się z HJK Helsinki.

Trenera Marka Papszuna nie zadowala wyłącznie awans do finału. – Nas nie satysfakcjonuje samo wejście do finału, chcemy ten puchar podnieść. Liczę, że poświętujemy razem z kibicami i będzie ku temu większa okazja, bo jeszcze nic nie wygraliśmy. Mieliśmy kolejną trudną przeszkodę po Górniku, Lechu i Cracovii. Mimo tego to dla nas duża sprawa, jesteśmy w jubileuszowym roku dla klubu i mamy prawo gry w finale - stwierdził.

Dla Arki Gdynia zbliżający się finał krajowego pucharu będzie czwartym w klubowej historii. Arka dwukrotnie wygrywała Puchar Polski (w sezonie 78/79 z Wisłą Kraków i 16/17 z Lechem Poznań – dop. red), a w sezonie 2017/2018 przegrała w finale z Legią Warszawa.

Kiedy odbędzie się mecz finału Pucharu Polski? Gdzie będzie można go obejrzeć?

Mecz między Arką Gdynia, a Rakowem Częstochowa odbędzie się 2 maja 2021 roku o godzinie 16:00 na stadionie położonym przy ulicy Stadionowej 1 w Lublinie. Prawa do transmitowania krajowego pucharu w Polsce posiada Telewizja Polsat i to ona przeprowadzi transmisję z tego spotkania. Mecz będzie też dostępny do obejrzenia za pośrednictwem serwisu internetowego Ipla.tv.