Znamy pary półfinałowe Pucharu Polski. Paulo Sousa wylosował

We wtorek i środę zakończyły się ćwierćfinały Pucharu Polski. Broniąca pucharu Cracovia pewnie rozprawiła się z Chojniczanką Chojnice. Piast Gliwice wyeliminował mistrza Polski, Legię Warszawa. Arka rozbiła Puszczę Niepołomicę, a Raków Częstochowa pogrążył Lecha Poznań.

Pary półfinałowe rozlosował selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa. Pierwszą wylosowaną drużyną była Cracovia. "Pasy" zmierzą się z Rakowem Częstochowa. Obie drużyny rok temu zmierzyły się w 1/8 finału. Lepsza okazała się drużyna Michała Probierza po rzutach karnych.

Natomiast Arka Gdynia zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice. Arkowcy zdobyli Puchar Polski w 2017 roku, a w 2018 roku dotarli do finału. Piast walczy o pierwszy triumf w tych rozgrywkach, tak samo jak Raków Częstochowa. Mecze półfinałowe Pucharu Polski odbędą się 20 i 21 kwietnia. Finał odbędzie się 2 maja w Lublinie.

Paulo Sousa o pucharze i planach na zgrupowanie

- Dla zawodnika to zawsze fascynujące, żeby zajść daleko i grać w meczach finałowych. Sam miałem możliwość uczestniczenia w wielu finałach w wielu krajach. Najbardziej w pamięć zapadł mi pierwszy finał z Benfiką w 1993 roku. Miałem 21 lat, w meczu było wiele sytuacji i bramek (Benfica wygrała z Boavistą 5:2 – przyp. red.). Wygrać puchar przy pełnym, dopingującym stadionie to było wspaniałe doświadczenie – powiedział na kanale "Łączy nas piłka" przy okazji losowania selekcjoner polskiej reprezentacji, Paulo Sousa, który oglądał z trybun m.in. ćwierćfinałowe starcie Lecha z Rakowem.

- To ogromna przyjemność, aby móc obejrzeć mecze na żywo. Jest to naprawdę bardzo ważne, bo widzimy pewne aspekty, których nie widzimy podczas innej analizy. Widać zachowania zawodników na murawie, wyczucie czasu. Jest to ogromna różnica pomiędzy pięcioma najsilniejszymi ligami. Skupiamy się na tym jak zawodnicy grają, na ich charakterystyce. Staramy się dowiedzieć, którzy piłkarze pasowaliby najlepiej do kadry narodowej i zintegrować ich z innymi zawodnikami – powiedział Portugalczyk, który na koniec podzielił się swoimi planami na najbliższe dni. Już 25 marca w Budapeszcie "Biało-Czerwoni" rozegrają pierwszy mecz w eliminacjach do MŚ 2022. Rywalem będą Węgrzy. Następnie Polacy zmierzą się z Andorą (28.03 w Warszawie) i w końcu z Anglią (31.03 w Londynie).

- Będę oglądał te mecze na żywo, będę analizował grę zawodników podczas tych spotkań. Chcę wszystko zorganizować przed spotkaniem z zawodnikami, które jest bardzo istotne. Następnie będziemy przyglądać się naszym przeciwnikom. Obejrzymy tyle, ile to będzie możliwe. Mam nadzieję, ze nie będzie już kolejnych kontuzji. Potem podejmiemy ostatecznie decyzje co do naszych sesji treningowych. Musimy mieć jasny plan. Intensywność treningu nie będzie maksymalna ze względu na brak czasu. Zawodnicy muszą mieć czas aby zrozumieć, czego oczekujemy od nich – zakończył Paulo Sousa.