Dwa gole i Lech Poznań na kolanach! Uciekła ostatnia szansa na uratowanie sezonu

Dwa celne strzały do przerwy. Tyle zobaczył nowy selekcjoner reprezentacji Polski Paolo Sousa w pierwszych 45 minutach z trybun przy Bułgarskiej. Szkoda, że były to strzały cudzoziemców, bo najpierw dla Lecha uderzał Jan Sykora (Czech), a później dla Rakowa Marko Poletanović (Serb). No i jeszcze Hiszpan - Ivi Lopez, który z rzutu wolnego co prawda celnego strzału nie oddał, ale był blisko, bo trafił w poprzeczkę. A Polacy? Tych na boisku od początku Sousa zobaczył 11. Pięciu w Lechu, sześciu w Rakowie. Jeśli kogoś można do przerwy wyróżnić to może Kamila Piątkowskiego, ale to też raczej z akcentem na może. Na takie mocne może. Już bardziej Patryka Kuna, ale to za drugą połowę.

W drugiej połowie Lopez dalej próbował. Dalej z rzutów wolnych: najpierw trafił w mur, a później nie trafił w bramkę. A potem w końcu zaczęli próbować Polacy. W 69. minucie Patryk Kun dośrodkował z prawej strony, a w polu karnym Andrzej Niewulis wyskoczył dużo wyżej niż Tomas Rogne i pokonał Filipa Bednarka. To był gol na 1:0.

- Puchar Polski to trofeum, które od dawna chcemy zdobyć. Rok temu byliśmy blisko, ale się nie udało. Spróbujemy więc w tym roku - mówił przed meczem Dariusz Żuraw, ale Lech tego meczu nie wygrał. I wcale nie zadecydował o tym tylko gol Niewulisa, ale też Vladislavsa Gutkovskisa (też po asyście Kuna), który trafił w 78. minucie. I przesądził nie tylko o wyniku i awansie Rakowa, ale być może też o posadzie trenera Żurawia. Ta nie jest bezpieczna od kilku tygodni. Co prawda przy Bułgarskiej utrzymują, że będzie pracował przynajmniej do końca sezonu, ale słowa to jedno, a czyny - drugie. A historia zna już wiele takich przypadków, że jednego dnia władze klubu - nawet publicznie i otwarcie - deklarowały pełne wsparcie dla trenera, a kolejnego go zwalniały i prezentowały nowego.

Bo to, że w Lechu nie dzieje się dobrze, widać najlepiej po tabeli, gdzie traci 14 punktów do liderującej Legii. Wygranie PP było dla niego w zasadzie jedynym, a na pewno najprostszym sposobem, by uratować ten sezon i w kolejnym zagrać w europejskich pucharach. Tylko że to już nieaktualne. To Raków jest drugim półfinalistą PP. Pierwszym została Arka, która we wcześniejszym wtorkowym spotkania pokonała Puszczę Niepołomice aż 5:2. Kolejnych poznamy w środę, kiedy Chojniczanka zagra z Cracovią (godz. 17.30), a Legia z Piastem (godz. 20.30).