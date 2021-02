Znamy pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski. Trudne losowania Legii i Lecha

W siedzibie PZPN odbyła się ceremonia losowania ćwierćfinałów Pucharu Polski, które zaplanowano na początek marca. Najtrudniejsza przeprawa czeka Lecha Poznań, który zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Zespół Marka Papszuna to trzecia siła ekstraklasy (sześć punktów straty do Pogoni Szczecin), zaś Kolejorz zajmuje dopiero 10. pozycję i traci aż 15 "oczek" do lidera.

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski (mecze 2-4 marca)

Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia / Górnik Łęczna

Chojniczanka Chojnice - Cracovia

Lech Poznań - Raków Częstochowa

Legia Warszawa - Piast Gliwice

Trudne zadanie czeka też Legię, która zmierzy się z Piastem. W ostatnich tygodniach zespół Waldemara Fornalika wygrał trzy mecze z rzędu, dwa w lidze i jeden w PP z Pogonią. Teraz znowu zmierzy się z "Portowcami". Legia musi uważać, bo sama nie znajduje się w dobrej formie. Warszawiacy, wygrali ostatnio co prawda 2:0 z Rakowem, ale wcześniej ulegli słabiutkiemu Podbeskidziu 0:1.