Radomiak - Lech Poznań w Pucharze Polski. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [Transmisja, stream online]

Z powodu warunków pogodowych spotkanie Radomiaka z Lechem nie odbędzie się w Radomiu, a na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. Taką decyzję podjął Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej na podstawie analizy długoterminowych prognoz pogody oraz informacji przekazywanych przez radomski klub, z których wynika, że gospodarze nie są w stanie przygotować murawy.

- Boję się urazów. Jutro wieczorem ma być minus dziesięć, ma padać śnieg, więc nie wiem, jak będzie wyglądać boisko. Pamiętam mecz ze Stalową Wolą. Boisko nie nadawało się do gry, a musieliśmy grać. Dlatego najważniejszy jest awans do kolejnej rundy - tak komentował kwestię boiska trener gości Dariusz Żuraw.

Lech Poznań pozostaje od jakiegoś czasu w słabszej formie. Po zimowej przerwie poznaniacy zremisowali oba dotychczasowe mecze, zdobywając zaledwie jedną bramkę. Przez to coraz częściej pojawiają się głosy na temat zwolnienie trenera Żurawia. - Wyznaję zasadę, że do wszystkiego, do czego doszedłem, doszedłem dzięki ciężkiej pracy. Z tego dołka też możemy wyjść ciężką pracą i na tym opieram swój optymizm. W Zabrzu zagraliśmy słabo, u siebie lepiej w drugiej połowie. Zabrakło finalizacji stąd tylko remis - komentował kwestię formy swojego zespołu trener Lecha. Sytuacja kadrowa "Kolejorza" również nie jest najlepsza. W czwartkowym spotkaniu nie wystąpią z powodu urazów Mikael Ishak, Nika Kacharava, Lubomir Satka, Thomasa Rogne czy nowy nabytek Bartosz Salamon. Szczególnie brak tego pierwszego jest szczególnie bolesny, ponieważ Szwed jest najlepszym strzelcem drużyny.

Nie wiadomo natomiast w jakiej formie znajduje się zespół z Radomia. Zawodnicy Dariusza Banasika nie rozegrali jeszcze po przerwie zimowej żadnego oficjalnego spotkania. W meczach przygotowawczych wiodło im się całkiem nieźle, ale w jakiej są formie, okaże się dopiero w meczu z Lechem. Największy ból głowy radomianie mają z powodu zawieszenia za kartki Michała Kaputa. Defensywny pomocnik do tej pory był podstawowym zawodnikiem i jednym z filarów Radomiaka.

Ostatni raz drużyny spotkały się ze sobą dawno, bo w 2005 roku i była to również 1/8 finału Pucharu Polski. Wtedy lepsza okazała się drużyna z Poznania, która dwukrotnie pokonała Radomiaka 2:0. Trenerem Lecha był wtedy Czesław Michniewicz, a Radomiakiem kierował Mieczysław Broniszewski.

Mecz 1/8 Finału Fortuna Pucharu Polski Radomiak Radom - Lech Poznań. Gdzie i kiedy obejrzeć?

Mecz RKS Radomiak Radom - KKS Lech Poznań odbędzie się w czwartek 11 lutego o godzinie 20:30 na Stadionie Ludowym mieszczącym się przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Extra.

