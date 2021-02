Pięć goli i dwie czerwone kartki w Łodzi. Legia w ćwierćfinale Pucharu Polski

Dopiero w 82. minucie rozstrzygnął się mecz pierwszoligowca z aktualnym mistrzem Polski i wiceliderem ekstraklasy w 1/8 finału Pucharu Polski. To wtedy z lewej strony pola karnego ŁKS-u dośrodkował Luquinhas, a Arkadiusza Malarza strzałem głową pokonał Tomas Pekhart. Najlepszy strzelec ligi popisał się też w Pucharze Polski, zapewniając Legii Warszawa awans do ćwierćfinału rozgrywek.

Legia męczyła się w Łodzi, chociaż większa część pierwszej połowy kompletnie na to nie wskazywała. Mimo że to ŁKS lepiej rozpoczął mecz, to mistrzowie Polski objęli prowadzenie w 14. minucie. Po błędzie obrony gospodarzy piłkę piętą zagrał Rafael Lopes, a strzałem z dystansu Malarza pokonał Bartosz Slisz. Legioniście pomógł też rykoszet, bo piłka po drodze odbiła się od Jana Sobocińskiego.

Młody obrońca ŁKS-u zrehabilitował się tuż przed przerwą. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i biernej postawie obrony Legii Sobociński z bliska wbił piłkę do bramki. Zawodnicy Czesława Michniewicza prowadzenie odzyskali w 49. minucie po indywidualnej akcji Luquinhasa, który na boisko wszedł od początku 2. połowy.

Męczarnie i awans Legii w Pucharze Polski

Siedem minut później do kolejnego remisu doprowadził Piotr Janczukowicz. Młody napastnik ŁKS-u wykorzystał błąd Cezarego Miszty, który źle odbił uderzenie Pirulo.

Mecz rozstrzygnęła bramka Pekharta, jednak emocje nie skończyły się wraz z trafieniem Czecha. Kilka chwil później legionista wyleciał z boiska za kopnięcie Macieja Dąbrowskiego. Kiedy wydawało się, że ŁKS przyciśnie Legię w końcówce, czerwoną kartkę zobaczył Pirulo. Hiszpan wyleciał z boiska za bardzo ostry faul na Luquinhasie.

Legi została trzecim ćwierćfinalistą Pucharu Polski. Wcześniej tej samej sztuki dokonały Puszcza Niepołomice i Cracovia, które wyeliminowały odpowiednio Lechię Gdańsk oraz Cracovię.