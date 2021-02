Puchar Polski torpedowany przez pogodę. Gdzie i kiedy obejrzeć mecze?

Wraca Puchar Polski. 9 lutego 2021 rozpoczynają się spotkania 1/8 finału krajowego pucharu, w których udział biorą zespoły z PKO Ekstraklasy, Fortuny 1. Ligi i 2. Ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Stokowiec: Puchar Polski, trzecie miejsce i przemiana Lechii to jest nasze mistrzostwo

Puchar Polski. Gra Legia Warszawa, Cracovia i Lechia Gdańsk

Pierwszy wtorkowy mecz odbędzie się między Puszczą Niepołomice, a Lechią Gdańsk. Ze względu na brak warunków do gry w Niepołomicach mecz zostanie rozegrany na Stadionie Ludowym w Sosnowcu, gdzie gra miejscowe Zagłębie. Puszcza w tym sezonie grała w pucharze z jedną z drużyn z Gdańska – Jaguarem, który pokonała 4:1. Lechia z kolei ma za sobą zwycięstwa ze Stalą Stalowa Wola oraz Olimpią Grudziądz. Zespół prowadzony przez Piotra Stokowca chce wygrać z kolejnym zespołem z niższej ligi.

W drugim spotkaniu Warta Poznań zagra z Cracovią. Po raz ostatni te zespoły mierzyły się ze sobą w krajowym pucharze 60 lat temu. Drużyny zagrają na stadionie Dyskobolii w Grodzisku Wielkopolskim. W dotychczasowych spotkaniach Pucharu Polski Warta Poznań pokonała Błękitnych Stargard (4:3) i Sokoła Ostróda (3:1). Zespół Michała Probierza z kolei wygrał z Chrobrym Głogów (2:1) i ze Świtem Skolwin (1:0).

Klasyk sprzed lat w Pucharze Polski

W ostatnim wtorkowym meczu ŁKS Łódź podejmie u siebie Legię Warszawa. ŁKS wrócił po zgrupowaniu z Turcji i mecz w Pucharze Polski będzie jego pierwszym po przerwie. Z kolei Legia Warszawa wróciła do gry w PKO Ekstraklasie, ale nie prezentuje jeszcze pełni swoich możliwości. Drużyny zagrają na Stadionie Miejskim przy al. Unii. Trener zespołu z Warszawy, Czesław Michniewicz, ma nadzieję, że poza zwycięstwem nie pojawią się problemy zdrowotne. Z kolei Wojciech Stawowy podkreśla, że od niedzieli jego zespół aklimatyzuje się do warunków, które panują w Polsce. ŁKS w poprzednich rundach Pucharu Polski pokonał Śląsk Wrocław (2:2; 4:1 p.k.) i trzecioligową Unię Janikowo (2:0), a Legia wygrała z GKS-em Bełchatów (6:1) i Widzewem Łódź (1:0).

Gdzie i kiedy oglądać wtorkowe mecze Pucharu Polski?

Prawa do transmitowania Fortuny Pucharu Polski w sezonie 2020/2021 posiada Polsat Sport. Pierwsze trzy spotkania 1/8 finału Pucharu Polski odbędą się 9 lutego 2021 roku. Transmisja meczu Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk rozpocznie się o 14:20 na antenie Polsatu Sport. Warta Poznań zagra z Cracovią o 17:30 i spotkanie będzie dostępne do obejrzenia w Polsacie Sport Extra. Z kolei starcie ŁKS-u Łódź z Legią Warszawa rozpocznie się o 20:30 – w telewizji będzie dostępny on na Polsacie Sport. Wszystkie spotkania będą dostępne do obejrzenia na platformie Ipla.